ΕΛΣΤΑΤ: Έντονη αντίδραση για το άρθρο Γιαννίτση και τις «υπόνοιες για Greek Statistics» – Χατζηδάκης: Άστοχο και εθνικά επικίνδυνο αυτό που υποστηρίζει

Ανακοίνωση – απάντηση σε άρθρο του πρώην υπουργού, Τάσου Γιαννίτση στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» στις 13 Σεπτεμβρίου με τίτλο «Υπόνοιες για Greek Statistics εν έτει 2025- Ερωτήματα για τους Εθνικούς Λογαριασμούς και την πραγματική πορεία της οικονομίας μας», εξέδωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Μεταξύ άλλων τονίζει ότι «το δημοσίευμα δημιουργεί θόρυβο με λανθασμένα στοιχεία και στη βάση αναληθών παραδοχών. Παραγνωρίζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, τον κύκλο εκτιμήσεων, τον ρόλο των αποθεμάτων και τους ελέγχους ποιότητας. Η ΕΛΣΤΑΤ εφαρμόζει ενιαίες, δεσμευτικές μεθόδους, διαβιβάζει και δημοσιεύει στοιχεία κατόπιν επικύρωσης, και ελέγχεται συστηματικά σε βάθος, όπως γίνεται και για όλα τα κράτη- μέλη. Η δημόσια συζήτηση για την οικονομία είναι απαραίτητη και χρήσιμη όταν βασίζεται σε δεδομένα. Όχι σε ανέλεγκτες υποψίες, υπονοούμενα και συνομωσιολογία».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «η ΕΛΣΤΑΤ αναλύει διεξοδικά το πώς υπολογίζεται η πορεία του ΑΕΠ, με βάση τη Eurostat και τους διεθνείς κανόνες, και καταλήγει στις εξής παρατηρήσεις:

Η πρώτη εκτίμηση του ΑΕΠ 2024 δημοσιεύθηκε στις 7 Μαρτίου 2025 και, όπως και όλες οι προηγούμενες, έχει επικυρωθεί από τη Eurostat. Είναι αρχική εκτίμηση και βασίζεται στο άθροισμα των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων. Η οριστική εκτίμηση είναι προγραμματισμένη να δημοσιευθεί στις 16 Οκτωβρίου 2025.

Για την παραγωγή του ΑΕΠ αξιοποιούνται οι βέλτιστες διαθέσιμες πηγές παραγωγής και δαπάνης. Η ΕΛΣΤΑΤ ακολουθεί τη διεθνή πρακτική και εφαρμόζει τα εγχειρίδια της Eurostat και του ΟΟΣΑ.

Για την κατάρτιση του τριμηνιαίου ΑΕΠ της Ελλάδας οι χρήστες μπορούν επίσης να ανατρέξουν στο «QNA inventory based on ESA 2010 methodology», αναρτημένο στο portal της ΕΛΣΤΑΤ, όπου περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία της παραγωγής. Οι χρονοσειρές είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ και κάθε σοβαρός αναλυτής μπορεί να ελέγξει και να αναπαραγάγει τα στοιχεία, τεκμηριωμένα επί της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας.

Η σύμπτωση του μεγέθους του ΑΕΠ με τις δύο μεθόδους παραγωγής και δαπάνης θα μπορούσε να παρατηρηθεί μόνο σε ένα ιδανικό θεωρητικό επίπεδο, καθώς προϋποθέτει σύμπτωση χρονισμού και πληρότητας των αντίστοιχων πηγών.

Ο Τάσος Γιαννίτσης έχει διατελέσει υπουργός σε περιόδους όπου το ΑΕΠ της Ελλάδας καταρτιζόταν στο ίδιο ευρωπαϊκό πλαίσιο αρχών και μεθόδων και δεν τύγχανε του επιπέδου αναγνώρισης που έχει σήμερα. Είναι, επομένως, τουλάχιστον περίεργη η επιλογή να αμφισβητήσει τη θεσμική αρχιτεκτονική των εθνικών λογαριασμών για πρώτη φορά το έτος 2025, δηλαδή σε εποχή όπου για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν έχει ούτε μία επιφύλαξη στα στοιχεία του ΑΕΠ της και η εξωτερική αναγνώριση του κύρους της από τους ομότιμους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς είναι αναμφισβήτητη.

Ακόμη πιο περίεργο είναι το γεγονός ότι επέλεξε να σχολιάσει ένα τόσο σοβαρό τεχνικό θέμα με εμφανή έλλειψη σαφούς γνώσης του συστήματος, των πηγών και του κύκλου εκτιμήσεων, χωρίς καν να θέσει το ερώτημα στην ΕΛΣΤΑΤ για διευκρινήσεις πριν προβεί στη δημοσίευση του άρθρου. Η κριτική είναι ευπρόσδεκτη και αποτελεί μέσο βελτίωσης, προϋπόθεση όμως της κριτικής είναι να βασίζεται σε αληθείς τεχνικές παραδοχές. Διαφορετικά είναι είτε λάθος που οφείλεται σε άγνοια, είτε εσκεμμένη απόπειρα δυσφήμισης.

Τέλος, το γεγονός ότι το έτος 2025, δεκαπέντε χρόνια έπειτα από την ίδρυσή της, διακινούνται με τέτοια ελαφρότητα θεωρίες συνομωσίας περί παραγωγής greek statistics από την ΕΛΣΤΑΤ, είναι στην καλύτερη περίπτωση θλιβερό. Η προσωπική κατηγορία σε κάθε έναν από τους ανθρώπους της ΕΛΣΤΑΤ που εργάζονται για την παραγωγή του ΑΕΠ και ο στιγματισμός τους θα ήταν αδιάφορη ως μια ακόμα απόπειρα λάσπης, αν δεν ήταν παράλληλα τόσο επικίνδυνη για τη χώρα. Είναι στενάχωρο η ΕΛΣΤΑΤ να αναγνωρίζεται στο εξωτερικό από τους ομότιμούς της για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της, και στο εσωτερικό να γίνεται προσπάθεια αναβίωσης ενός ιστορικού τραύματος της χώρας στην πλάτη της υπηρεσίας που το αποκατέστησε».

Χατζηδάκης για ΕΛΣΤΑΤ: Αυτό που έχει υποστηριχθεί είναι άστοχο και εθνικά επικίνδυνο

«Στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο που διοργάνωσε προχθές το Υπερταμείο άκουσα για ακόμη μία φορά εκπροσώπους μεγάλων επενδυτικών οίκων να δίνουν συγχαρητήρια, όχι στην κυβέρνηση, αλλά στην Ελλάδα, για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Για την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, τη μείωση της ανεργίας, τη βελτίωση του συνολικού κλίματος. Δεν έχουν συνωμοτήσει όλοι αυτοί υπέρ της κυβέρνησης προκειμένου να παρουσιάζεται αυτή η εικόνα. Προφανώς δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια και υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν και δεν έγιναν. Υπάρχει πεδίο κριτικής για την κυβέρνηση και στην οικονομία και αλλού. Ας στεκόμαστε λοιπόν σε αυτά στα οποία μπορούμε πράγματι να κάνουμε κριτική. Και όχι να ανοίγουμε ένα κεφάλαιο το οποίο δεν θα έπρεπε να ανοίξει, όχι μόνο δεοντολογικά, διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στη χώρα, αλλά και γιατί δεν υπάρχει τίποτε το οποίο να είναι ανακριβές».

Την απάντηση αυτή έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ σε ερώτηση σχετικά με αναφορές του πρώην υπουργού, Τάσου Γιαννίτση, σχετικά με την ακρίβεια των στατιστικών στοιχείων για την ελληνική οικονομία.

«Πρέπει να μιλήσω ξεκάθαρα», προσέθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Αυτό που έχει υποστηριχθεί είναι άστοχο και εθνικά επικίνδυνο. Εναπόκειται στην ΕΛΣΤΑΤ, που λειτουργεί με αυτονομία, να απαντήσει. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν πρέπει να αφεθεί η ιδέα ότι τα στατιστικά δεν είναι σωστά γιατί κάτι τέτοιο θα έχει επίδραση στην ελληνική οικονομία. Δεν είναι καθόλου αστείο. Υπάρχει δημόσια τοποθέτηση χθες του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα που είναι επίσης καθηγητής, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Άλλωστε η ΕΛΣΤΑΤ λειτουργεί με πολύ αυστηρούς κανόνες από την περασμένη δεκαετία και σε απόλυτη συνεργασία με την EUROSTAT. Επομένως, ας έχουμε κάποια όρια. Άλλο η αντιπολίτευση και άλλο αυτό».