Μαρινάκης: Tην Παρασκευή η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ για νέο γραμματέα

Ακολουθεί ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

Καλό μεσημέρι,

Συνεδρίασε, χθες, υπό τον Πρωθυπουργό, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της Συνεδρίασης ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προέβη σε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και για την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης για τέταρτη φρεγάτα τύπου FDI.

Σε συνέχεια αυτής της ενημέρωσης κατατέθηκε, χθες το απόγευμα στη Βουλή, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας περί έγκρισης σχεδίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN».

Σημειώνεται πως η τέταρτη φρεγάτα είναι Belharra με 1 + 10 αυξημένες δυνατότητες, όπως είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ο καινούργιος τύπος του Προγράμματος ELSA, που είναι σε στάδιο δημιουργίας. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο Standard 2++.

Τέλος, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό ζήτημα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε, χθες, στην Αθήνα με τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης Ταχέρ Σαλέμ αλ Μπαούρ.

Οι δύο Υπουργοί κήρυξαν την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ενώ πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών.

Σε σχέση με την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεχίσει την παροχή εκπαίδευσης στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής και τόνισε την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, επαναλαμβάνοντας την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση αναφορικά με το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Τέλος, έκανε λόγο για την ουσιαστική συμβολή της Ελλάδας, ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις προσπάθειες για την επίτευξη πολιτικής λύσης, με γνώμονα την ενότητα, την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στη Λιβύη.

Στο 3,1% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 3,7% τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στην Κύπρο τη Γαλλία και την Ιταλία. Αντιστοίχως, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία, την Εσθονία και την Κροατία.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ο πληθωρισμός μειώθηκε σε 9 κράτη – μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 4 και αυξήθηκε σε 14.

Ο πληθωρισμός βλέπουμε ότι σταδιακά αποκλιμακώνεται, ωστόσο το γεγονός ότι παραμένει σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με την Ευρώπη δεν μας αφήνει να εφησυχάσουμε. Είναι μεν θετικό, αλλά όσο υπάρχουν συμπολίτες μας που ακόμα περνάνε δύσκολα δεν υπάρχει χώρος για πανηγυρισμούς. Με στόχο, άλλωστε, την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών απέναντι στις αυξημένες τιμές, ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό μια σειρά από μέτρα φοροελαφρύνσεων που αφορούν όλους τους Έλληνες είτε είναι ιδιωτικοί, είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, είτε συνταξιούχοι, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και τις οικογένειες με παιδιά.

Αυστηροποιείται το πλαίσιο ελέγχων για επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια παλαιότερων Αναπτυξιακών νόμων, με δύο νέες αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Ειδικότερα, εισάγεται, για πρώτη φορά, υποχρέωση ετήσιας παρακολούθησης για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων των Αναπτυξιακών νόμων 2004, 2011, 2016 και 2022.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν, πλέον, να υποβάλλουν στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους, καθώς και την εγκριτική απόφαση υπαγωγής, εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση κάθε χρόνου λειτουργίας της επένδυσης για την οποία έχουν λάβει ενίσχυση.

Επιπλέον, καθιερώνεται ετήσιος δειγματοληπτικός έλεγχος στις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς νόμους, ενώ, ενισχύεται το πλαίσιο κυρώσεων. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβών στοιχείων προβλέπεται η επιβολή προστίμων, εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των επενδύσεων.

Τέλος, συστήνονται Τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου, οι οποίες επανεξετάζουν δειγματοληπτικά επενδυτικά σχέδια των οποίων η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας έχει πιστοποιηθεί από ορκωτούς λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες. Σε περίπτωση σοβαρών αποκλίσεων, οι υποθέσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων για περαιτέρω έλεγχο και πιθανή επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.

Τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα για καταγγελίες στον ΟΑΣΑ report.oasa.gr παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει στους πολίτες να καταγράφουν και να υποβάλλουν γρήγορα και αξιόπιστα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Οι πολίτες μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα, να επιλέγουν το μέσο μεταφοράς, κατόπιν, να καθορίζουν τον τύπο καταγγελίας όπως για παράδειγμα καθυστέρηση ή ακύρωση δρομολογίου, κακή κατάσταση οχήματος ή απρεπής συμπεριφορά προσωπικού και στη συνέχεια επιλέγουν τοποθεσία, ημερομηνία και ώρα, περιγράφουν το πρόβλημα και επισυνάπτουν αποδεικτικά εφόσον χρειάζεται.

Τέλος, δίνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη της καταγγελίας και την υποβάλλουν.

«Από σήμερα το πρωί οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους το report.oasa.gr, μια πλατφόρμα όπου μπορούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να καταγγέλλουν οργανωμένα οποιοδήποτε πρόβλημα. Θέλουμε οι πολίτες να μας υποδεικνύουν αδιαμεσολάβητα τα προβλήματα ώστε να μπορούμε να τα λύνουμε.» τόνισε ο κ. Κυρανάκης.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει, με απόλυτη αποφασιστικότητα, την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, με στόχο την πλήρη εκρίζωση της νόσου.

Από την πρώτη ημέρα εμφάνισης της ευλογιάς, στις 20 Αυγούστου 2024, τέθηκαν σε εφαρμογή τα μέτρα που προβλέπονται στον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Ειδικότερα, σε περιοχές με κρούσματα εφαρμόζονται ζώνες Προστασίας 5 χιλιομέτρων, ζώνες Επιτήρησης 20 χιλιομέτρων και Απαγορευμένες ζώνες 40 χιλιομέτρων, με απαγόρευση μετακινήσεων, δημιουργία σταθμών απολύμανσης, κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων.

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2025 είχαν καταγραφεί 903 κρούσματα σε 1.148 εκτροφές και πραγματοποιήθηκαν 262.854 θανατώσεις ζώων, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε υπογραμμίσει ότι «θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown», καθώς κάτι τέτοιο θα είχε σοβαρές επιπτώσεις σε ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα. Για τον λόγο αυτό, εφαρμόζεται δεκαήμερο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, με την πλήρη κινητοποίηση όλων των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση έχει σταθεί στο πλευρό των κτηνοτρόφων με αποζημιώσεις που ξεπερνούν κάθε άλλη χώρα της ΕΕ -έως 250 ευρώ ανά ζώο, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 95 ευρώ.

Το πακέτο στήριξης καλύπτει τόσο τους κτηνοτρόφους που έχασαν ζωικό κεφάλαιο όσο και όσους επλήγησαν έμμεσα, από την αλυσίδα επιπτώσεων στην παραγωγή και τις ζωοτροφές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει να διευκρινιστεί πως:

– η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία,

– το γάλα είναι απολύτως ασφαλές για κατανάλωση μετά από παστερίωση,

– το κρέας μπορεί να καταναλωθεί κανονικά.

Έως αύριο, 19 Σεπτεμβρίου 2025, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, όσοι ενδιαφερόμενοι – δικαιούχοι δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται, ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας στεγαστικού επιδόματος του Υπουργείου.

Το 2019 το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανερχόταν στα 1000€. Από το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αυξήθηκε και ανέρχεται πλέον στα 1500€ και 2000€ σε περίπτωση συγκατοίκησης, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2023 -2024 και για όλα τα ΑΕΙ, πλην αυτών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, είχαμε δεύτερη αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, το οποίο φτάνει πλέον τα 2000€ και 2500€ σε περίπτωση συγκατοίκησης.

Συνολικά για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα, δόθηκαν: για το ακαδημαϊκό έτος 2020 -2021 : 39,6 εκ. ευρώ, για το έτος 2021 – 2022: 72,4 εκ. ευρώ, για το έτος 2022 – 2023: 70,8 εκατομμύρια ευρώ και για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024: 81.680.000 €.

Απέναντι στις επιπτώσεις του στεγαστικού ζητήματος θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τους φοιτητές γι’ αυτό και αυξήσαμε το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα, ενώ, συνεχίζουμε την ανακαίνιση και την δημιουργία νέων εστιών. Από τις 12.500 φοιτητικές κλίνες που παραλάβαμε το 2019, θα φτάσουμε στις 21.000 στο τέλος του προγράμματος.

Ενδεικτικά, γίνεται ριζική ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση της Φοιτητικής Εστίας του ΕΚΠΑ στην Πατησίων, ανακατασκευάζεται πλήρως η φοιτητική εστία του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία μετά από 26 χρόνια εγκατάλειψης, θα ξαναλειτουργήσει και πάλι ως σύγχρονη δομή το 2027, επιπλέον εστιάζουμε στην ανακαίνιση και αναβάθμιση μίας σειράς φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα, εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων και επαρκείς υπηρεσίες φύλαξης, δίνοντας έμφαση στα Περιφερειακά Πανεπιστήμια, συνολικού προϋπολογισμού 142 εκατ. ευρώ.

Αύριο, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00 θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα την εκλογή νέου Γραμματέα της ΚΟ, μετά την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα είναι ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.