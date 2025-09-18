Αθήνα: Γιατρός από την Αμαλιάδα έπεσε θύμα κλοπής στο Μετρό – «Άπλωσα το χέρι και άρχισα να ζητιανεύω»

Αθήνα: Γιατρός από την Αμαλιάδα έπεσε θύμα κλοπής στο Μετρό – «Άπλωσα το χέρι και άρχισα να ζητιανεύω»

Θύμα κλοπής μέσα στο Μετρό στην Αθήνα έπεσε ο διευθυντής Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Αμαλιάδας, Βαγγέλης Δημητρόπουλος, με αποτέλεσμα να μην έχει χρήματα για να επιστρέψει και να αναγκαστεί να ζητιανέψει, προκειμένου να μαζέψει λεφτά.

Όπως κατήγγειλε ο κ. Δημητρόπουλος στο ΕΡΤnews το περιστατικό συνέβη χθες, ενώ κατευθυνόταν με το Μετρό προς το αεροδρόμιο, ώστε να συμμετάσχει σε επαγγελματικό συνέδριο.

Οι άγνωστοι δράστες άρπαξαν το πορτοφόλι του, που περιείχε χρήματα, ταυτότητα, κάρτες και διπλώματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε να ταξιδέψει ούτε να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο ίδιος είπε αρχικά ότι μπήκε στο Μετρό από το Περιστέρι, ωστόσο, στο Σύνταγμα επικράτησε μεγάλος συνωστισμός λόγω καθυστερήσεων. «Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το πορτοφόλι μου το έφερα μπροστά στο στήθος, με το ένα χέρι στην τσέπη που είχα το κινητό και με το άλλο την χειρολαβή. Όταν έφτασα στο αεροδρόμιο και χρειάστηκε να ανοίξω το πορτοφόλι για να βγάλω το εισιτήριο που είχα ακυρώσει για να περάσω από τα ακυρωτικά μηχανήματα, εκεί διαπίστωσα ξαφνικά το πορτοφόλι είχε κάνει φτερά. Τρελάθηκα. Πρώτο μέλημα ήταν να ενημερώσω την αστυνομία και τις τράπεζες, αλλά και την αεροπορική εταιρεία ότι δεν μπορώ να πετάξω», περιέγραψε ο διευθυντής Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Αμαλιάδας.

Αδυνατώντας να ταξιδέψει ή να επιστρέψει στον Πύργο, δήλωσε πως «με τρεμάμενη φωνή άπλωσα το χέρι και άρχισα να ζητιανεύω. Βγήκα στην επαιτεία, γιατί δεν είχα τίποτα πάνω μου, για να γυρίσω σπίτι». Περιγράφει ότι έτσι κατάφερε να συγκεντρώσει 23 ευρώ από επιβάτες, τα οποία χρησιμοποίησε για να επιστρέψει.

Λίγη ώρα αργότερα, το πορτοφόλι του βρέθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, ωστόσο, δεν περιείχε χρήματα. Οι κάρτες είχαν ήδη ακυρωθεί, ενώ ο ίδιος προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων.

