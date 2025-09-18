Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους 4 συλληφθέντες για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 29χρονο μοτοσικλετιστή

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 29χρονο μοτοσικλετιστή, το πρωί της Τετάρτης (17/9) στη Θεσσαλονίκη.

Ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με φορτηγό στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, και δυστυχώς κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για την υπόθεση, του 54χρονου Βούλγαρου οδηγού του φορτηγού και τριών ακόμη ατόμων, τα οποία, σύμφωνα με την προανάκριση της Τροχαίας, καθοδηγούσαν τον πρώτο προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως έγινε γνωστό, η δίωξη που απαγγέλθηκε αφορά τις εξής πράξεις (σε βαθμό κακουργήματος):

– Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

– Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο, και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, κατά συναυτουργία.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.