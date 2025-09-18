Θεσσαλονίκη: Βίντεο σοκ από το τροχαίο με τον νεκρό 29χρονο δικυκλιστή – Η στιγμή της σύγκρουσης της μηχανής με φορτηγό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Βίντεο σοκ από το τροχαίο με τον νεκρό 29χρονο δικυκλιστή – Η στιγμή της σύγκρουσης της μηχανής με φορτηγό

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 29χρονο μοτοσικλετιστή, που έγινε το πρωί της Τετάρτης (17/9) στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, όταν ο οδηγός της μηχανής «καρφώθηκε» κάτω από ρυμουλκούμενο, που οδηγούσε ένας 54χρονος αλλοδαπός.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr, ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και, δυστυχώς, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για το δυστύχημα και συγκεκριμένα πέρασαν χειροπέδες στα άτομα που καθοδηγούσαν τον οδηγό του φορτηγού προκειμένου να κάνει τους ελιγμούς του οχήματος.

