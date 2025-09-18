Μητσοτάκης από Λήμνο: Διορθώσαμε μια αδικία με την εξίσωση της μείωσης ΦΠΑ για νησιά με κατοίκους κάτω των 20.000

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης από Λήμνο: Διορθώσαμε μια αδικία με την εξίσωση της μείωσης ΦΠΑ για νησιά με κατοίκους κάτω των 20.000

Στη Λήμνο βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη (18/9) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφτηκε το χωριό Ατσική και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη μείωση του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά και στη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς κάτω των 1.500 και στην στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε τον ιερό ναό, παρουσία των κατοίκων, του περιφερειάρχη και της δημάρχου, και στη συνέχεια συναντήθηκε με πολίτες, λέγοντας: «Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Νομίζω ότι διορθώσαμε μια μεγάλη αδικία όσον αφορά το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο με την εξίσωση της μείωσης ΦΠΑ πια για όλα τα νησιά με κατοίκους κάτω των 20.000, το οποίο σημαίνει ότι και η Λήμνος και ο Άγιος Ευστράτιος μπαίνουν στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ. Αναλάβαμε μια σημαντική πρωτοβουλία για τους μικρότερους οικισμούς κάτω των 1.500 ατόμων να μηδενίσουμε τον ΕΝΦΙΑ με ορίζοντα διετίας. Είμαι εδώ για να δεσμευτώ ότι ο πιλοτικός αναδασμός θα ολοκληρωθεί με σωστή κοστολόγηση».

Όπως υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «δεν θέλω τα έργα τα οποία δρομολογούμε να μένουν στη μέση…» και πρόσθεσε: «Θέλουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. ‘Εχουμε κάποιες εκκρεμότητες με πληρωμές και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τις διευθετήσουμε άμεσα, εντός του επόμενου μήνα».

Αμέσως μετά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Λέσβο όπου θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη και θα έχει συνάντηση με τους πολίτες.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τυρί Cottage ή στραγγιστό γιαούρτι: Ποιο είναι το πιο υγιεινό σνακ με περισσότερη πρωτεΐνη

ΠΟΕΔΗΝ: Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές οι μονάδες υγείας σε δυσπρόσιτες περιοχές

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναμένεται να αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια στo taxisnet και τι θα ισχύσει για τις πληρωμές

Εξαγορά δημόσιων καταπατημένων εκτάσεων: Γιατί δόθηκε παράταση στην προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι δείχνουν τα τελευταία σ...

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την αποστολή της ζωής σας

Τι σημαίνει η φράση «τι δέον γενέσθαι» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:25 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιους μάρτυρες προτείνουν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι προτάσεις των κομμάτων για τους μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή γ...
12:56 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης στον Realfm 97,8: «Τα ήρεμα νερά είναι στο κεφάλι του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Γεραπετρίτη» – Τι είπε για οικονομία, ΟΠΕΚΕΠΕ και Ανδρέα Λοβέρδο

Για την κατάσταση της οικονομίας, το πρόγραμμα που παρουσίασε στην ΔΕΘ, τις μετεκλογικές συνερ...
12:30 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Η ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από...
12:02 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Αντιπαράθεση ανάμεσα σε Γιώργο Φλωρίδη, Δημήτρη Μάντζο και Χρήστο Γιαννούλη

Με σύγκρουση ανάμεσα στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και στους κοινοβουλευτικούς εκπρ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος