Μητσοτάκης από Λήμνο: Διορθώσαμε μια αδικία με την εξίσωση της μείωσης ΦΠΑ για νησιά με κατοίκους κάτω των 20.000

Στη Λήμνο βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη (18/9) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφτηκε το χωριό Ατσική και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη μείωση του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά και στη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς κάτω των 1.500 και στην στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε τον ιερό ναό, παρουσία των κατοίκων, του περιφερειάρχη και της δημάρχου, και στη συνέχεια συναντήθηκε με πολίτες, λέγοντας: «Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Νομίζω ότι διορθώσαμε μια μεγάλη αδικία όσον αφορά το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο με την εξίσωση της μείωσης ΦΠΑ πια για όλα τα νησιά με κατοίκους κάτω των 20.000, το οποίο σημαίνει ότι και η Λήμνος και ο Άγιος Ευστράτιος μπαίνουν στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ. Αναλάβαμε μια σημαντική πρωτοβουλία για τους μικρότερους οικισμούς κάτω των 1.500 ατόμων να μηδενίσουμε τον ΕΝΦΙΑ με ορίζοντα διετίας. Είμαι εδώ για να δεσμευτώ ότι ο πιλοτικός αναδασμός θα ολοκληρωθεί με σωστή κοστολόγηση».

Όπως υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «δεν θέλω τα έργα τα οποία δρομολογούμε να μένουν στη μέση…» και πρόσθεσε: «Θέλουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. ‘Εχουμε κάποιες εκκρεμότητες με πληρωμές και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τις διευθετήσουμε άμεσα, εντός του επόμενου μήνα».

Αμέσως μετά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Λέσβο όπου θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη και θα έχει συνάντηση με τους πολίτες.