Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 23χρονο μοτοσικλετιστή – Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

Σε… αγωνιστική πίστα μετέτρεψε το οδόστρωμα 23χρονος μοτοσικλετιστής στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη, χθες (17/09) το βράδυ, για επικίνδυνη οδήγηση και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

Κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς και κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ο κατηγορούμενος έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια πεζών και οδηγών, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Συνελήφθη στην περιοχή της Σταυρούπολης κι εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, τού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ύψους 3205 ευρώ, με αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης.