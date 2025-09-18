Γαλλία: Το ζεύγος Μακρόν θα παρουσιάσει «επιστημονικές αποδείξεις» στο δικαστήριο ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε γυναίκα

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, σχεδιάζουν να παρουσιάσουν φωτογραφικά και επιστημονικά στοιχεία σε αμερικανικό δικαστήριο για να αποδείξουν ότι η κυρία Μακρόν γεννήθηκε γυναίκα.

Ο δικηγόρος του ζεύγους Μακρόν, Τομ Κλερ είπε ότι ο Γάλλος πρόεδρος και η κυρία Μακρόν θα παρουσιάσουν τα έγγραφα στο πλαίσιο αγωγής για δυσφήμιση κατά της δεξιάς influencer των ΗΠΑ, Κάντας Όουενς, η οποία υποστήριξε ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας.

Οι δικηγόροι της Κάντας Όουενς έχουν ζητήσει από το δικαστήριο να απορρίψει την αγωγή. Ο Τομ Κλερ σε δηλώσεις του στο BBC ανέφερε ότι η κυρία Μακρόν κρίνει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι απίστευτα ενοχλητική και αποσπούσαν την προσοχή του Γάλλου προέδρου.

«Δεν θέλω να υπονοήσω ότι αυτό τον έχει αποσυντονίσει αλλά αλλά όπως όλοι όσοι παλεύουν με την καριέρα και την οικογενειακή ζωή, όταν η οικογένειά σου δέχεται επιθέσεις, αυτό σε κουράζει. Και δεν είναι ότι δεν επηρεάζεται από αυτό, επειδή είναι ο πρόεδρος μιας χώρας», είπε ο δικηγόρος.

Ο Τομ Κλερ εξήγησε ότι θα παρουσιαστεί «μαρτυρία εμπειρογνώμονα που θα είναι επιστημονικής φύσης». Αν και δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη μαρτυρία ο δικηγόρος ανέφερε ότι το ζεύγος Μακρόν είναι έτοιμο να αποδείξει πλήρως «τόσο γενικά όσο και συγκεκριμένα» ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς.

«Είναι απίστευτα ενοχλητικό να σκέφτεσαι ότι πρέπει να πας και εσύ ο ίδιος να δώσεις αυτού του είδους τις αποδείξεις. Είναι μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί με πολύ δημόσιο τρόπο. Αλλά είναι πρόθυμη να το κάνει. Είναι ακράδαντα αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα», τόνισε ο δικηγόρος για την Μπριζίτ Μακρόν.

Και συνέχισε: «Αν αυτή η δυσάρεστη εμπειρία και αυτή η δυσφορία που νιώθει για να εκθέσει τον εαυτό της με αυτόν τον τρόπο είναι αυτό που απαιτείται για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να σταματήσει αυτό, είναι 100% έτοιμη να σηκώσει αυτό το βάρος». Όταν ρωτήθηκε αν το ζευγάρι θα δώσει φωτογραφίες της Μπριζίτ Μακρόν όταν ήταν έγκυος στα παιδιά της ο Τομ Κλερ ανέφερε ότι αυτές οι φωτογραφίες υπάρχουν και θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο.