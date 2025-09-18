Ανδρουλάκης στον Realfm 97,8: «Ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του, ή θα μείνει στο κόμμα του ή θα το διασπάσει» – Τι είπε για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Ανδρουλάκης στον Realfm 97,8: «Ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του, ή θα μείνει στο κόμμα του ή θα το διασπάσει» – Τι είπε για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Στις μετεκλογικές συνεργασίες αλλά και στην ενδεχόμενη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε στη συνέντευξή του στον Realfm 97,8 και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία κάποιου κόμματος στις επόμενες εκλογές, είπε: «Το έχω πει εκατό φορές. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, τα πράγματα είναι απλά. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει την πρωτοβουλία να κάνει κυβέρνηση και να έχουμε μία από τα ίδια. Ακρίβεια, διαφθορά και ατιμωρησία. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι έστω και με μία ψήφο μπροστά από τη ΝΔ, θα έχω εγώ την πρωτοβουλία για να κάνουμε μία κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα που αφηγήθηκα, περιέγραψα με συνέπεια στη Θεσσαλονίκη. Άρα τελικός κριτής των σεναρίων είναι ο λαός. Αν βγάλει τη ΝΔ, θα είναι μία από τα ίδια. Αν βγάλει το ΠΑΣΟΚ, θα είναι μία πολιτική αλλαγή» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφορικά με το αν για τις συνεργασίες θα κοιτάξει προς τα αριστερά, απάντησε: «Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα. Αν είμαστε πρώτο κόμμα θέλουμε να υλοποιηθεί το πρόγραμμά μας και θα καλέσουμε όποιον θέλει μόνο αυτό το πρόγραμμα. Είναι το ευαγγέλιό μας».

Σχετικά με τα σενάρια που κυκλοφορούν στους πολιτικούς διαδρόμους και κάνουν λόγο για συνεργασία ΝΔ- ΠΑΣΟΚ με τρίτο πρόσωπο ως πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

«Στόχος είναι ένας. Έστω και μία ψήφο πάνω από τη ΝΔ και πολιτική αλλαγή, για μία Ελλάδα για όλους. Δεν υπάρχει σενάριο να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η σημερινή πολιτική που είναι χάδι σε ολιγάρχες και συμφέροντα και συνεχώς να βλέπουν η μεσαία τάξη και οι πιο αδύναμοι Έλληνες να χειροτερεύει η ζωή τους», τόνισε.

Στην ερώτηση για το αν βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα ως μελλοντικό εταίρο ο κ. Ανδρουλάκης, είπε πως αυτή η συζήτηση περί δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο σημείωσε πως πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

«Έχει ανοίξει μία συζήτηση εδώ και μήνες που αφορά έναν πρώην πρωθυπουργό και εν ενεργεία βουλευτή κόμματος. Και αυτό δείχνει μία έλλειψη θεσμικού σεβασμού. Εγώ έχω αποδείξει ότι σέβομαι τους πολιτικούς μου αντιπάλους. Δεν είμαι άνθρωπος που εργαλειοποιεί τα εσωκομματικά θέματα για να έχω πολιτικό όφελος».

«Μιλώ στο προσκήνιο με το πρόγραμμά μου, τις θέσεις μου και με το πολιτικό ήθος που νομίζω ότι πρέπει να έχουν οι πολιτικοί. Δεν μου αρέσει αυτή η παρασκηνιακή συζήτηση που αφορά έναν άνθρωπο που πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Ή θα μείνει στο κόμμα του ή θα το διασπάσει. Δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Στην ιστορία των συνεργασιών, ο λαός με την ψήφο του θα επιλέξει ποια κόμματα θα μπουν στη βουλή. Δεν μπορώ να το γνωρίζω σήμερα, ούτε ο κ. Μητσοτάκης. Κανείς μας δεν ξέρει. Η πολιτική είναι γεμάτη εκπλήξεις» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

 

