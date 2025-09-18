Πάτρα: Ελεύθεροι ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Αποφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες που είχαν προφυλακιστεί στις 19 Αυγούστου, για τη φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας, έπειτα από απόφαση του ανακριτή Μιχαήλ Πηλιχού.

Προ ημερών υπήρξε θετική εισήγηση που έκανε προς τον ανακριτή Πατρών η αρμόδια εισαγγελέας Δήμητρα Καπελιάρη, για την αποφυλάκιση τους.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους δικηγόρους, η εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπάρχουν οι όροι και δεδομένα για την αποφυλάκισή τους, όπως μεταδίδει το tempo24.news.

Οι γονείς των δύο ανδρών περιμέναν την απόφαση που προκάλεσε ανακούφιση, αφού τα παιδιά τους θα οδηγηθούν και πάλι σπίτι τους.