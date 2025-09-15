Ανδρουλάκης για Καραλή: Ένα ασημένιο σαν χρυσό

Συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την μεγάλη επιτυχία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, δίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ένα ασημένιο σαν χρυσό! Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για μια ακόμη διάκριση και την κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου», τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης.