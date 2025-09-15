Εκκλησία της Κρήτης: Πρώτη επίσημη τοποθέτηση μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση της «μαφίας»

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης συνεκλήθη σε Συνοδική Σύσκεψη για να συζητήσει την υπόθεση της «μαφίας της Κρήτης», όπου φέρονται να εμπλέκονται και κληρικοί. Η Σύνοδος υπενθύμισε την έγκαιρη προσφυγή της στη Δικαιοσύνη και δήλωσε ότι δεν υποκύπτει σε συμβιβασμούς, όσον αφορά τη διαφύλαξη της μοναστηριακής περιουσίας, αναφέροντας παράλληλα τα σοκαριστικά γεγονότα που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, οι πηγές του cretalive αναφέρουν, πως όλες οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τις αποκαλύψεις που εμπλέκουν και κληρικούς στην υπόθεση της αποκαλούμενης «μαφίας των Κρήτης», με φόντο την παραχώρηση της έκτασης φιλέτο της Ιεράς Μονής Τζαγκαρόλων σε δύο προφυλακισμένα πλέον αδέρφια, τέθηκαν σήμερα στο τραπέζι της Συνοδικής Σύσκεψης της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

Στην επίσημη ανακοίνωση της Συνόδου γίνεται εκτενής αναφορά στα όσα σοκαριστικά είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, με την Εκκλησία της Κρήτης να σπεύδει να υπενθυμίσει ότι πολύ έγκαιρα είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη προκειμένου να διερευνηθεί το θέμα των συνθηκών παραχώρησης της επίμαχης έκτασης στους ιδιώτες καταπατητές.

Παράλληλα, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος δηλώνει, όπως σημειώνεται με νόημα ἀπερίφραστα «ὅτι δέν ὑποΕκύπτει σέ κανενός εἴδους συμβιβασμό, καί σέ καμία πίεση ἤ μεθόδευση σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στή διαφύλαξη τῆς ἐναπομείνασας ἀπό αἰώνων Μοναστηριακῆς περιουσίας, σύμφωνα μέ τούς κείμενους Νόμους», ενώ καταλήγει, λέγοντας, επίσης με νόημα, ότι «ἀποφάσισε νά ζητήσει ἀπό τίς ἁρμόδιες ἀρχές τοῦ Κράτους ἐνημέρωση περί τῆς ὑποθέσεως τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων».

Η ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κρήτης

«Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνελθοῦσα σέ Συνοδική Σύσκεψη, στήν ἕδρα Της, στό Ἡράκλειο, τή Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, πληροφορεῖται μέ ὀδύνη ὅσα ἔρχονται στό φῶς τῆς δημοσιότητας, τό τελευταῖο χρονικό διάστημα, σχετικά μέ τίς διάφορες ἐγκληματικές συμπεριφορές καί παράνομες πράξεις, πού ἀφοροῦν στήν Τοπική μας Ἐκκλησία, γιά τά ὁποῖα, ὡς γνωστόν, ἐπιλαμβάνονται ἤδη οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ Κράτους. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ὑπενθυμίζει πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις ἀπόσπασμα ἀπό τό μέ ἡμερομηνία, 28 Νοεμβρίου 2023, Ἀνακοινωθέν Της, στό ὁποῖο ἀνέφερε αὐτολεξεί: «Σχετικά μέ τά ἀνακύψαντα διοικητικά θέματα, στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἀγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀνακοινώνει ὅτι, μέ ὁμόφωνη Ἀπόφασή Της, προέβη, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 89, παρ. 2 τοῦ Ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Νόμου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», (Φ.Ε.Κ. 41/Α’/16-03-1961), σέ ὅλες τίς νόμιμες ἐνέργειες, ἔναντι τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν». Συγκεκριμένα, στίς 9 Νοεμβρίου 2023, μέ τό ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 977/9-11-2023 ἔγγραφό Της, εἶχε ἀπευθυνθεῖ στόν ἀξιότιμο κ. Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν Χανίων καί εἶχε ὑποβάλει πλήρη φάκελο, μέ ὅλα τά στοιχεῖα ἐκεῖνα, γιά τίς ἐκ τοῦ Νόμου προβλεπόμενες ἐνέργειες τῶν ἁρμοδίων. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἔχει ἐμπιστοσύνη στή Δικαιοσύνη ὅτι θά πράξει ἀμερόληπτα τό ἔργο της καί ἀναμένει τίς ἀποφάσεις της, γιά νά προβεῖ ἁρμοδίως εἰς τά κατ᾽ Αὐτήν περαιτέρω. Ἡ Ἱερά Σύνοδος δηλώνει ἀπερίφραστα ὅτι δέν ὑποκύπτει σέ κανενός εἴδους συμβιβασμό, καί σέ καμία πίεση ἤ μεθόδευση σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στή διαφύλαξη τῆς ἐναπομείνασας ἀπό αἰώνων Μοναστηριακῆς περιουσίας, σύμφωνα μέ τούς κείμενους Νόμους. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, μέ πλήρη ἐπίγνωση τῆς ἱστορικῆς πορείας καί διακονίας Της μέσα στούς αἰῶνες, ἐκφράζοντας καί τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν πιστό λαό τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, βεβαιώνει ὅλους τούς Κρῆτες, γιά τήν προσήλωσή Της στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ὡς καί σέ ὅσα συνιστοῦν τό Ἐκκλησιαστικό καθεστώς καί τήν ταυτότητά Της, δηλώνει δέ ὅτι δέν πρόκειται νά συναινέσει σέ καμία ἀπόπειρα ἀλλοιώσεώς τους. Τέλος, ἀποφάσισε νά ζητήσει ἀπό τίς ἁρμόδιες ἀρχές τοῦ Κράτους ἐνημέρωση περί τῆς ὑποθέσεως τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων.