Τουρκία: «Οι S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας», δηλώνουν πηγές του υπουργείου Άμυνας της Άγκυρας

Enikos Newsroom

διεθνή

S-400

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσαν ότι το ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 βρίσκεται στα αποθέματα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και δεν υφίσταται κάποια αλλαγή σε αυτό.

Συγκεκριμένα, κατά την τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των αμυντικών συντακτών, οι τουρκικές πηγές, αναφερόμενες σε δημοσιεύματα του Τύπου, δήλωσαν: «Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας. Δεν υφίσταται κάποια αλλαγή στη στάση μας όσον αφορά τα S-400».

Το προηγούμενο διάστημα, δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η Ρωσία φέρεται να προσέγγισε την Τουρκία με πρόταση επαναγοράς, έναντι 2,5 δισ. δολαρίων, των S-400 που τής είχε πουλήσει το 2019 εν μέσω ελλείψεων αποθεμάτων και αυξανόμενης ζήτησης από τρίτες χώρες.

Εξαιτίας της προμήθειας των ρωσικών S-400, η Ουάσινγκτον απέβαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 εφαρμόζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον αμερικανικό νόμο CAATSA (Νόμος περί Αντιμετώπισης των Εχθρών της Αμερικής μέσω Κυρώσεων). Η Άγκυρα ζητεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35 ή, εναλλακτικά, την επιστροφή των χρημάτων (1,45 δισ. δολάρια) που κατέβαλε για τη συμμετοχή της.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τυρί Cottage ή στραγγιστό γιαούρτι: Ποιο είναι το πιο υγιεινό σνακ με περισσότερη πρωτεΐνη

ΠΟΕΔΗΝ: Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές οι μονάδες υγείας σε δυσπρόσιτες περιοχές

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναμένεται να αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια στo taxisnet και τι θα ισχύσει για τις πληρωμές

Εξαγορά δημόσιων καταπατημένων εκτάσεων: Γιατί δόθηκε παράταση στην προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι δείχνουν τα τελευταία σ...

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την αποστολή της ζωής σας

Τι σημαίνει η φράση «τι δέον γενέσθαι» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:39 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Φλόριντα: Θανατοποινίτης επέμεινε ότι είναι αθώος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του – Τα τελευταία λόγια του

Την Τετάρτη, στη Φλόριντα, ο 63χρονος θανατοποινίτης Ντέιβιντ Πίτμαν, που βρισκόταν επί 34 χρό...
13:10 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Αποχαιρέτησε τον Κάρολο και συναντά τον Στάρμερ στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία – Στο επίκεντρο οι διεθνείς εξελίξεις

Δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βρετανία, με το...
13:00 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Σοκ με τον θάνατο 34χρονου σε εστιατόριο: Το προσωπικό θεώρησε πως είναι άστεγος που κοιμάται και τον έβγαλαν έξω

Ένα τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει το Χιούστον του Τέξας, στις ΗΠΑ, καθώς ένας άνδρας βρ...
12:25 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αναπτύσσει ένα «εγχειρίδιο κατά του Τύπου», αναφέρει η CEO των New York Times

Η διευθύνουσα σύμβουλος των New York Times, Μέρεντιθ Κόπιτ Λέβιεν, δήλωσε πως η εταιρεία «δεν ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος