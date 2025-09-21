Εξερράγη ο Τάσος Ιορδανίδης: «Δεν γίνεται να χαίρει άκρας υγείας ψυχικής και να μπει στη διαδικασία να γράψει αυτά που γράφει»

Την προσωπική του ενόχληση εξέφρασε ο Τάσος Ιορδανίδης, το πρωινό του Σαββάτου μέσα από τον αέρα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ, για τα hates comments που πρωταγωνιστούν ολοένα και περισσότερο στα social media. Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε το δημόσιο μοίρασμα της συζύγου του Γιάννη Αντετοκούνμπο πως δέχθηκαν ως και απειλές οικογενειακώς εξαιτίας του… Ευρωμπάσκετ 2025.

«Καλά, καθόμαστε και το συζητάμε, ρε παιδιά. Έλα, τώρα, καθόμαστε και το συζητάμε. Δηλαδή, εντάξει, το διακωμωδούμε και κάποιοι με τα hates comments και τα υβριστικά μηνύματα που βγαίνουν στα social media αλλά από την άλλη πλευρά έλεος», επισήμανε αρχικά ο δημοφιλής ηθοποιός στην πρωινή εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης.

«Με ποιο δικαίωμα έναν άνθρωπο, τον οποίο δεν γνωρίζεις, γυρνάς καταρχήν και τον ταγκάρεις; Μέχρι και αυτό, το πιο μικρό, λέω. Με ποιο δικαίωμα βγαίνεις και τον καθυβρίζεις; Με ποιο δικαίωμα;», εξεμάνη ο Τάσος Ιορδανίδης.

«Καλά, το ότι τον απειλείς… εδώ μιλάμε για ότι υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό φαινόμενο παγκοσμίως το οποίο ονομάζεται “ψυχικά νοσήματα”. Πως το λένε, πάσχει κόσμος, νοσεί».

«Δεν γίνεται δηλαδή ένας ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρει άκρας υγείας ψυχικής να μπει στη διαδικασία να γράψει αυτά που γράφει! Το οτιδήποτε, για μένα, δεν μπορεί να μπει και να γράψει! Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για απειλές», πρόσθεσε σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, ο Τάσος Ιορδανίδης.