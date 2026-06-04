Βουλή – Βελόπουλος: Όσα κόμματα και όσες δημοσκοπήσεις κι αν εφεύρει το Μαξίμου δεν θα ανακόψει την πορεία της Ελληνική Λύσης

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή, τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Κύρωση Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας».

«Έχετε φέρει νομοσχέδιο για τα ακίνητα. Δυστυχώς όμως το ακίνητο δεν ανήκει στον Έλληνα. Έχει συνιδιοκτήτη την εφορία», ανέφερε και στη συνέχεια απαρίθμησε τους φόρους που υπάρχουν στην χώρα μας για τα ακίνητα: «1. ΕΝΦΙΑ, 2. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων, 3. Φόρος Εισοδήματος από Ενοίκια, 4. Ειδικός Φόρος Ακινήτων, 5. Φόρος Υπεραξίας, 6. ΦΠΑ (σε νεόδμητα ακίνητα), 7. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δήμων, 8. Δημοτικά τέλη, 9. Φόρος Υπεραξίας».

Ο κ. Βελόπουλος σημείωσε για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο: «Στα άρθρα 1-81 βλέπουμε ότι δημιουργείται ένα πλέγμα από συμβούλια, επιτροπές και μητρώα, υπεύθυνους, ανεύθυνους κλπ. Μία ερώτηση: όλοι αυτοί τζάμπα θα εργάζονται; Όχι. Όλοι αυτοί οι γαλάζιοι θα πληρώνονται αδρά, άρα μιλάμε για νέα έξοδα. Στα άρθρα 82-155 βλέπουμε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η αφαίμαξη της ιδιωτικής περιουσίας, ενώ στο άρθρο 174 προβλέπονται απαλλοτριώσεις για την δημιουργία ΚΥΤ ή δομών φιλοξενίας λαθρομεταναστών, μέσα ή δίπλα σε πόλεις και οικισμούς. Σοβαρά τώρα; Θα απαλλοτριώνετε ελληνική γη για να φτιάχνετε Hot Spot;» ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι δημιούργησαν «την τυραννία της δήθεν διαφάνειας» τονίζοντας: «Μιλάτε για διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτών. Αυτή είναι το πιστόλι εναντίον του πολίτη και όχι εναντίον της ελίτ που έχει παντού το ακαταδίωκτο, όπως οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου από την εφορία, όπως το ψηφιακό κράτος. Αυτά δεν είναι αδιαφανείς διαδικασίες; Άρα, τον πολίτη θα τον λιανίσετε στον έλεγχο, αλλά οι πολιτικοί και οι ολιγάρχες θα είναι στο απυρόβλητο». Όπως συμπλήρωσε: «Φτιάξατε ένα τυραννικό κράτος που κυνηγά τους Έλληνες, δήθεν για την διαφάνεια. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δισ. ευρώ τον χρόνο, για να μπορούν να φοροαποφεύγουν οι εφοπλιστές και οι κολλητοί σας».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στη χθεσινή ανάρτηση του πρωθυπουργού, για την έκθεση της Κομισιόν, με την οποία η Ελλάδα βγήκε πλέον από τη λίστα χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. «Όσο για την πανηγυρική ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη για το δήθεν τέλος της επιτήρησης, να του πούμε ότι αντί να θριαμβολογεί και να πανηγυρίζει, ας επιστρέψει άμεσα την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό και τα δώρα που στέρησε από τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους. Ας μην τα δώσει αναδρομικά. Ας τα δώσει από σήμερα, από τώρα, διαφορετικά να σιωπήσει. Εμείς όλα αυτά θα τα δώσουμε από τις περικοπές για τους μετακλητούς που έχετε διορίσει και από τις σπατάλες σας. Έχει 400 συμβούλους ο πρωθυπουργός. Όλα αυτά είναι σπατάλες σε βάρος των πολιτών».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επανέλαβε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι το κόμμα του θα έκανε περιστολή δαπανών και έτσι θα έμεναν, όπως είπε, «χρήματα για να κάνεις χρήσιμα πράγματα: 1. Αύξηση 500 ευρώ για όλους, μισθωτούς και συνταξιούχους, και δώρα για όλους. 2. Όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα θα έχουν μηδενικό φόρο για 10 χρόνια. 3. Επιβολή φλατ φόρου 15%. 4. ΕΝΦΙΑ, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται άπαξ δια παντός. 5. Μισά υπουργεία, επομένως και μισοί υφυπουργοί, μισοί γενικοί γραμματείς και παρατρεχάμενοι, άρα και μισές δαπάνες για την κυβέρνηση. 6. Είκοσι ευρώ για κάθε παιδί έως το 18ο έτος της ηλικίας του και μηδενικός φόρος για τρίτεκνους και άνω».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας, τη δημιουργία νέων κομμάτων αλλά και τις δημοσκοπήσεις, είπε, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος: «Όσα κόμματα και όσες δημοσκοπήσεις κι αν εφεύρει το Μαξίμου, όμως, δεν θα ανακόψει την πορεία της Ελληνική Λύσης. Ό,τι κι αν κάνουν το σύστημα και το Μέγαρο Μαξίμου με δημοσκοπήσεις και νέα κόμματα και υποκομματίδια, για να ανασχέσουν το πατριωτικό, κοινωνικό, λαϊκό μέτωπο που ενώθηκε με την Ελληνική Λύση, η απάντηση-λύση θα δοθεί στις κάλπες από τους Έλληνες και θα είναι μόνον η Ελληνική Λύση. Έγινε ό,τι ακριβώς είχαμε προβλέψει με τα δήθεν νέα κόμματα. Μόλις εμφανίστηκαν τα δήθεν νέα κόμματα ποιος ωφελήθηκε; Ο Μητσοτάκης. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου. Στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε 36% ποσοστό στη ΝΔ. Σε λίγο θα φθάσει στο 106%. Τα νέα κόμματα είναι δήθεν νέα και διαφέρουν από εμάς στην φιλοσοφία».