Μυρτώ Αλικάκη: «Εύχομαι να φύγω από την ζωή εύκολα και γρήγορα»

Η Μυρτώ Αλικάκη το πρωί της Δευτέρας (27/10) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά. Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε και για το θέμα του θανάτου, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως είναι αρκετά συμφιλιωμένη μαζί του. Επίσης, είπε πως δεν έχει τη «φαντασίωση» να τα εκατοστίσει, αλλά εύχεται να φύγει από την ζωή εύκολα και γρήγορα.

«Με την απώλεια και τον θάνατο είμαι αρκετά συμφιλιωμένη, εκτός αν πρόκειται για πολύ νέους ανθρώπους, που εκεί δεν νομίζω ότι μπορείς να συμφιλιωθείς. Νιώθω ότι όταν ένας άνθρωπος έχει ζήσει την ζωή του, σε ικανοποιητικό βαθμό και κυρίως όταν “φύγει” εύκολα και γρήγορα, για μένα παιδιά αυτό είναι το σημαντικό!», εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της η Μυρτώ Αλικάκη.

Επιπλέον, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Δεν έχω τη φαντασίωση του να τα εκατοστίσω, αλλά εύχομαι να φύγω από την ζωή εύκολα και γρήγορα. Πιο πολύ αυτό με ανησυχεί. Με τον θάνατο νιώθω ότι τους αγαπημένους ανθρώπους πάντα τους κουβαλάμε. Και αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό, το ότι τους έχουμε μαζί μας. Εγώ δεν θέλω να βλέπω τους ανθρώπους να ταλαιπωρούνται. Ούτε τους άλλους, ούτε τον εαυτό μου».

«Νομίζω ότι ήμουν πάντα έτσι και αυτή είναι η δική μου άμυνα. Όλοι έχουμε μια άμυνα απέναντι στον θάνατο. Εγώ κάπως έχω αυτή την κοσμοθεωρία, ότι γενικά οτιδήποτε είναι τετελεσμένο και δεν μπορείς να το αποφύγεις, γλιτώνεις πάρα πολύ χρόνο και κόπο να το αποδεχτείς», σημείωσε.