28η Οκτωβρίου: Αναβίωσε και φέτος στην Πέρδικα το πύρινο «ΟΧΙ» – ΦΩΤΟ

Για μία ακόμη χρονιά, οι κάτοικοι της Πέρδικας στη Θεσπρωτία τίμησαν την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο, αναβιώνοντας το πύρινο «ΟΧΙ» στο βουνό της Γρανίτσας — ένα έθιμο που κρατά από το 1966.

Όπως κάθε χρόνο, δεκάδες νέοι του χωριού ανέβηκαν στο βουνό από το απόγευμα της 27ης Οκτωβρίου κρατώντας δάδες και, όταν νύχτωσε, άναψαν τη φωτιά που σχημάτισε τη λέξη «ΟΧΙ», φωτίζοντας τον ουρανό της Πέρδικας και στέλνοντας μήνυμα τιμής και μνήμης.

Το έθιμο ξεκίνησε το 1966 από τον τότε δάσκαλο του χωριού Αχιλλέα Νούτσο, από τους Μελιγγούς Δωδώνης, ο οποίος μαζί με τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου σχημάτισαν για πρώτη φορά με φωτιές το πύρινο «ΟΧΙ» πάνω στις πέτρες της Γρανίτσας — ένα συγκινητικό σύμβολο που παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα.

πηγή: ΕΡΤ

