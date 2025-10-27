Ηράκλειο: 32χρονη κατήγγειλε 59χρονο για βιασμό – Aποπειράθηκε να αυτοκτονήσει στα κρατητήρια ο δράστης

Enikos Newsroom

κοινωνία

βιασμός

Συνελήφθη στο Ηράκλειο ένας 59χρονος ο οποίος, αφού γνώρισε μία 32χρονη μέσω social media, την εκβίασε απειλώντας να αποκαλύψει τα μηνύματά τους στον σύζυγό της, και την ανάγκασε να συνευρεθούν σεξουαλικά.

Ο 59χρονος έφτασε τέλη Σεπτεμβρίου στην Κρήτη και ζήτησε από την 32χρονη να συναντηθούν. Εκεί, απειλώντας την ότι τα μηνύματα τους θα τα δείξει στο σύζυγο της, την ανάγκασε να συνευρεθούν σεξουαλικά. Πληροφορίες του patris.gr, αναφέρουν πως ακολούθησαν άλλες δύο συναντήσεις με απειλές, όπου ο 59χρονος βίασε την 32χρονη.

Όταν της έστειλε ένα ακόμη μήνυμα για βρεθούν από κοντά η 32χρονη μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της και είπε στους αστυνομικούς τα όσα βίωσε. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 59χρονο, και τον συνέλαβαν.

Ο δράστης επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του μετά την σύλληψή του

Ο συλληφθείς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος, καθώς σχημάτισε αυτοσχέδια θηλιά με κουβέρτα, όμως οι κινήσεις του έγιναν αντιληπτές από τους αστυνομικούς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «βραχιολάκι» μείωσε 65% το χρόνο αναμονής στα Επείγοντα

Ύπνος: Πρέπει να φοράμε τις κάλτσες μας για να κοιμηθούμε καλύτερα; Τι απαντούν οι ειδικοί του Κλίβελαντ

Τσιάρας: Ζήτησε την ενεργοποίηση όλων των ευρωπαϊκών μηχανισμών για στήριξη της κτηνοτροφίας

Παπαθανάσης: Στα σκαριά νέο πρόγραμμα ακινήτων με ενεργειακή αναβάθμιση και μεγαλύτερο ποσοστό ανακαίνισης – Τα κριτήρια πο...

Άνδρας πέρασε οκτώ μέρες μέσα στο απόλυτο σκοτάδι σε μια τρομακτική αποστολή προς το «κέντρο της Γης»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 άδεια ποτήρια στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:12 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 37 κατηγορουμένων – 13 προφυλακίσεις, μια γυναίκα σε κατ’ οίκον περιορισμό και 23 ελεύθεροι με όρους

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των 37 κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων απ...
20:27 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Καρυστιανού: «Στην παρέλαση θα σας συνοδεύουν και οι 57 ψυχές που καθοδηγούν το ΟΧΙ του αγώνα όλων μας»

Σε νέα ανάρτηση ενόψει της 28ης Οκτωβρίου, προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού, που έχασε την κόρη τ...
20:05 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Δολοφονία στην Κίσσαμο: «Δέχτηκα απειλές, έβρισε την μητέρα μου» λέει ο 23χρονος δράστης – Όσα ισχυρίστηκε η κόρη του θύματος 

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Έβρισε την μητέρα μου» είπε μεταξύ άλλων ο 2...
19:37 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Αττική: Συνελήφθη 26χρονος για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων – Στις 90.000 ευρώ η λεία της σπείρας

Χειροπέδες σε έναν 26χρονο, μέλος συμμορίας που εξαπάτησε 9 ηλικιωμένους αποσπώντας χρηματικά ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς