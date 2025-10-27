Ηράκλειο: 32χρονη κατήγγειλε 59χρονο για βιασμό – Aποπειράθηκε να αυτοκτονήσει στα κρατητήρια ο δράστης

Συνελήφθη στο Ηράκλειο ένας 59χρονος ο οποίος, αφού γνώρισε μία 32χρονη μέσω social media, την εκβίασε απειλώντας να αποκαλύψει τα μηνύματά τους στον σύζυγό της, και την ανάγκασε να συνευρεθούν σεξουαλικά.

Ο 59χρονος έφτασε τέλη Σεπτεμβρίου στην Κρήτη και ζήτησε από την 32χρονη να συναντηθούν. Εκεί, απειλώντας την ότι τα μηνύματα τους θα τα δείξει στο σύζυγο της, την ανάγκασε να συνευρεθούν σεξουαλικά. Πληροφορίες του patris.gr, αναφέρουν πως ακολούθησαν άλλες δύο συναντήσεις με απειλές, όπου ο 59χρονος βίασε την 32χρονη.

Όταν της έστειλε ένα ακόμη μήνυμα για βρεθούν από κοντά η 32χρονη μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της και είπε στους αστυνομικούς τα όσα βίωσε. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 59χρονο, και τον συνέλαβαν.

Ο δράστης επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του μετά την σύλληψή του

Ο συλληφθείς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος, καθώς σχημάτισε αυτοσχέδια θηλιά με κουβέρτα, όμως οι κινήσεις του έγιναν αντιληπτές από τους αστυνομικούς.