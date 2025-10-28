Ρωσία: Ο πρόεδρος Πούτιν και η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας συζήτησαν για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών

Enikos Newsroom

διεθνή

ΠΟΥΤΙΝ ΤΣΕ ΣΟΝ ΧΟΥΙ

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσε Σον Χούι συναντήθηκε τη Δευτέρα (27/10) με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο για να συζητήσουν την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας θα επισκεφθεί τη Ρωσία και τη Λευκορωσία

«Πολλά μελλοντικά σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη» των διμερών σχέσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με το KCNA. Η Τσε Σον Χούι μετέφερε στον Ρώσο πρόεδρο τους «αδελφικούς χαιρετισμούς» του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η επικεφαλής της βορειοκορεατικής διπλωματίας επισκέφθηκε τη Μόσχα εν μέσω της αυξανόμενης διεθνούς ανησυχίας σχετικά με τη συνεργασία των δύο χωρών, στο πλαίσιο της οποίας η Βόρεια Κορέα ενισχύει στρατιωτικά τη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία σε αντάλλαγμα για την παροχή στρατιωτικής τεχνολογίας.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας είχε επίσης συνομιλίες με τον ρώσο ομόλογό της Σεργκέι Λαβρόφ για τις διεθνείς εξελίξεις, στις οποίες διαπιστώθηκε σύμπλευση απόψεων σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας, αναφέρει το δημοσίευμα του KCNA.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Τσε-Λαβρόφ, η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας εξέφρασε την υποστήριξή της στις προσπάθειες της Ρωσίας «να ξεριζώσει τα αίτια της σύγκρουσης στην Ουκρανία». Από την πλευρά του, ο Λαβρόφ εξέφρασε την υποστήριξη της Μόσχας στις προσπάθειες της Βόρειας Κορέας να προστατεύσει τα συμφέροντα ασφαλείας και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως μεταδίδει το KCNA.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «βραχιολάκι» μείωσε 65% το χρόνο αναμονής στα Επείγοντα

Ύπνος: Πρέπει να φοράμε τις κάλτσες μας για να κοιμηθούμε καλύτερα; Τι απαντούν οι ειδικοί του Κλίβελαντ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση διαδικασίας υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση ενισχύσεων De minimis

Παράταση έως 30 Οκτωβρίου για την υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» Σεπτεμβρίου 2025

Οι νέες λειτουργίες AI του Google Earth διευκολύνουν την υποβολή ερωτήσεων

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
01:05 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Η συγκλονιστική στιγμή που οδηγός μηχανής πετάγεται στον αέρα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο – Τον καταδίωκε η αστυνομία

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η συγκλονιστική στιγμή που οδηγός μοτοσυκλέ...
00:35 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

ΕΕ – Λιθουανία: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταγγέλλει την «υβριδική επίθεση» από τη Λευκορωσία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε την Δευτέρα (27/10) ότι η Ε...
00:05 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Βραζιλία: Στο σφυρί βγαίνει το θρυλικό στάδιο «Μαρακανά» – Έντονη πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση – ΦΩΤΟ

Το εμβληματικό στάδιο «Μαρακανά» τίθεται προς πώληση. Η Πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο ελπίζει ...
23:30 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει ότι ο Ερυθρός Σταυρός τού παρέδωσε τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στις δυνάμει...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς