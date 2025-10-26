Η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας θα επισκεφθεί τη Ρωσία και τη Λευκορωσία

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΣΕ ΣΟΝ ΧΟΥΙ

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσε Σον Χούι θα μεταβεί στη Ρωσία και στη Λευκορωσία, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις για το χρονοδιάγραμμα.

Η επικεφαλής της βορειοκορεατικής διπλωματίας θα ταξιδέψει στις δυο χώρες «κατόπιν προσκλήσεων των υπουργείων Εξωτερικών» της Μόσχας και του Μινσκ, κατά το πρακτορείο.

Η σχέση της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας ενισχύθηκε σημαντικά μετά την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο το 2022, με την Πιονγκγιάνγκ να παρέχει υποστήριξη στον σύμμαχό της.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντρ Λουκάσενκα τον Σεπτέμβριο στο Πεκίνο, στο περιθώριο στρατιωτικής παρέλασης για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η ανακοίνωση των επισκέψεων της ΥΠΕΞ Τσε καταγράφεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται από την Τετάρτη στη Νότια Κορέα, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Ο ρεπουμπλικάνος έχει δηλώσει επανειλημμένα πως είναι «ανοικτός» σε πιθανή συνάντηση με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ κατά την ασιατική περιοδεία του, για πρώτη φορά μετά το 2019, κατά την πρώτη του θητεία στο αξίωμα. Από την άλλη, ο βορειοκορεάτης ηγέτης είπε πως η επανέναρξη του διαλόγου με την Ουάσιγκτον έχει προϋπόθεση την εγκατάλειψη της αμερικανικής απαίτησης να καταστραφεί το πυρηνικό οπλοστάσιο της Πιονγκγιάνγκ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

12 φάρμακα που δεν πρέπει να παίρνετε με τον καφέ – Κάποια είναι πολύ κοινά

Τεστ προσωπικότητας: Λιοντάρι, ενυδρίδα, κάστορας ή golden retriever; Επιλέξτε ζωάκι για να ανακαλύψετε πώς αγαπάτε

Δώρο Χριστουγέννων 2025 από τη ΔΥΠΑ σε ανέργους: Αυτές είναι οι τρεις νέες αλλαγές που έρχονται στην καταβολή του

Ακίνητα: Τα 17 μέτρα από την Ευρώπη για φθηνή στέγη

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία ηλικιωμένη που μαζεύει ντομάτες σε 16 δευτερό...

Tα 4 ζώδια που ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους τον Νοέμβριο – «Περίοδος αναζωογόνησης και έμπνευσης»
περισσότερα
05:05 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Ο Τραμπ ανήγγειλε την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη αφού αφιχθεί στη Μαλαισία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Κα...
02:20 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Λίβανος: Ένας νεκρός έπειτα από πλήγμα του Ισραήλ – «Ήταν μέλος της Χεζμπολάχ» λένε οι IDF – ΒΙΝΤΕΟ

Πλήγμα του Ισραήλ σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλον έναν το Σάββατο (25/10) στον νότιο...
02:05 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Aισιόδοξος εμφανίζεται o Τραμπ για την επίτευξη «συνολικής συμφωνίας» με τον Κινέζος ομόλογό του Σι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο (25/10) αισιόδοξος για τη σύναψη «συνολ...
01:25 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν συζητούν τη μόνιμη διχοτόμηση της Λωρίδας της Γάζας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε το Σάββατο (25/10) ότι δεν εξετάζεται η μ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς