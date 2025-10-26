Ο Τραμπ ανήγγειλε την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη αφού αφιχθεί στη Μαλαισία

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη μόλις αφιχθεί σήμερα στη Μαλαισία, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, της πρώτης αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

ΗΠΑ: Aισιόδοξος εμφανίζεται o Τραμπ για την επίτευξη «συνολικής συμφωνίας» με τον Κινέζος ομόλογό του Σι

Ο Ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ καθυστέρησε το Σάββατο την αναχώρησή του για τη Μαλαισία, λόγω του εθνικού πένθους για τον θάνατο της βασιλομήτορος Σιρικίτ, εκφράζοντας πάντως την πρόθεσή του να κάνει το ταξίδι αυτό και ζητώντας η υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης να αναβληθεί για σήμερα το πρωί.

«Για να τους ικανοποιήσουμε όλους ενόψει αυτού του σημαντικού γεγονότος, θα υπογράψουμε τη συμφωνία ειρήνης αμέσως μετά την άφιξή μας», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, απευθύνοντας παράλληλα συλλυπητήρια στον «σπουδαίο λαό της Ταϊλάνδης».

Τα δυο βασίλεια της νοτιοανατολικής Ασίας ενεπλάκησαν τον Ιούλιο σε αιματηρές συγκρούσεις για πέντε ημέρες στα αμφισβητούμενα – κι από τις δυο πλευρές – σύνορά τους, με πάνω από 40 νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους εξαιτίας των εχθροπραξιών, των σφοδρότερων έπειτα από δεκαετίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Μπανγκόκ και την Πνομ Πεν.

Ο σταθμός του Αμερικανού προέδρου στη Μαλαισία εγγράφεται στο πλαίσιο περιοδείας κατά την οποία θα επισκεφθεί επίσης τη Νότια Κορέα, όπου αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη με τον ομόλογό του της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, για συνομιλίες καίριας σημασίας για την παγκόσμια οικονομία.

Ο κ. Τραμπ δήλωσε εξάλλου «ανοικτός» στο ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς το βάρος στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του πέους στην ενήλικη ζωή – Τι έδειξε μελέτη

6 λάθη στα φρύδια που σας γερνούν

Ακίνητα: Τα 17 μέτρα από την Ευρώπη για φθηνή στέγη

Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα – Γιατί ανοίγει ξανά η συζήτηση στην Ε.Ε. για κατάργηση του ...

Tα 4 ζώδια που ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους τον Νοέμβριο – «Περίοδος αναζωογόνησης και έμπνευσης»

Προβλήματα σε έξυπνα κρεβάτια λόγω διακοπής των Amazon Web Services
περισσότερα
02:20 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Λίβανος: Ένας νεκρός έπειτα από πλήγμα του Ισραήλ – «Ήταν μέλος της Χεζμπολάχ» λένε οι IDF – ΒΙΝΤΕΟ

Πλήγμα του Ισραήλ σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλον έναν το Σάββατο (25/10) στον νότιο...
02:05 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Aισιόδοξος εμφανίζεται o Τραμπ για την επίτευξη «συνολικής συμφωνίας» με τον Κινέζος ομόλογό του Σι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο (25/10) αισιόδοξος για τη σύναψη «συνολ...
01:25 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν συζητούν τη μόνιμη διχοτόμηση της Λωρίδας της Γάζας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε το Σάββατο (25/10) ότι δεν εξετάζεται η μ...
01:10 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Ιταλία: Σεισμός 4 Ρίχτερ έγινε αισθητός στη Νάπολη σε όλη την περιφέρεια της Καμπανίας

Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή, το βράδυ του Σαββάτου (25/10) στις...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς