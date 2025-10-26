Άδωνις Γεωργιάδης: «Η εξωτερική πολιτική είναι στα καλύτερά της» – Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας για τα εθνικά θέματα

Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, σχολίασε με έντονο τρόπο τη στάση όσων κατηγορούν την κυβέρνηση για «υποχωρητικότητα» στα εθνικά θέματα, τονίζοντας ότι την ώρα που εκείνοι σιωπούν ή επιτίθενται η Ελλάδα καταγράφει σημαντικές διπλωματικές επιτυχίες.

Άδωνις Γεωργιάδης για Ελεονώρα Ζουγανέλη: «Στα 14 δεν μπορείς να οδηγήσεις νόμιμα μηχανάκι στην Ελλάδα»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο Χ (πρώην Twitter):

«Εάν γίνει το παραμικρό, από όσα νομίζουν οι «υπερπατριώτες » ότι «θίγει» την Ελλάδα και τα Εθνικά μας Συμφέροντα, αρχίζουν τις ύβρεις κατά του κ. Γεραπετρίτη, του @kmitsotakis της Κυβερνήσεως γενικά κλπ. Είμαστε υποτίθεται, υποχωρητικοί, σκυφτοί κλπ… τις τελευταίες όμως μόλις δύο μέρες έχουν συμβεί αθροιστικά τα εξής:

-η ΕΕ απέκλεισε την Τουρκία από την χρηματοδότηση του Safe λόγω της απειλής πολέμου (casus beli) προς την Ελλάδα και την Τουρκική Κατοχή της Κύπρου. Δεν το πρόσεξαν να χαρούν…περίεργο

-σαν να μήν έφτανε αυτό η Ελλάδα παραχώρησε στην Chevron το δικαίωμα εξορύξεων Νοτίως της Κρήτης ακυρώνοντας στο πεδίο του παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο https://imerisia.gr/epiheiriseis/energeia/115476_chevron-helleniq-energy-pairnoyn-kat-arhin-trieti-adeia-gia-ereynes ούτε αυτό το πρόσεξε κανένας από όλους αυτούς τους «υπερευαίσθητους» με τα Εθνικά θέματα…περίεργο δις.

-Και σαν να μήν έφταναν όλα αυτά, χθες ο Λίβανος υπέγραψε την συμφωνία για την ΑΟΖ με την Κυπριακή Δημοκρατία https://sigmalive.com/news/energia/1292195/o-livanos-epikyrose-oriothetisi-aoz-me-kipriaki-dimokratia συμφωνία που δεν θα μπορούσε ποτέ να την υπογράψει ο Λίβανος εάν το @IsraelinGreece δεν είχε απελευθερώσει την χώρα αυτή από την Χεζμπολαχ. Πάλι το Ισραήλ μας βοηθά εξαιρετικά στην υπεράσπιση των Εθνικών μας Συμφερόντων…πάλι οι «υπερπατριώτες» δεν πήραν είδηση του τί έγινε….όλα αυτές οι συγκλονιστικές επιτυχίες της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής έγιναν μέσα σε 48 ώρες και

– πάνω σε αυτές προστίθενται και οι νέες Αμερικανικές δηλώσεις ότι όσο η Τουρκία αγοράζει Ρώσικο πετρέλαιο δεν θα πάρει τίποτε από όσα ζητάει (F35 κλπ) από τις ΗΠΑ, παράλληλα στο Κογκρέσο κατέθεσαν νόμο για την παύση του Αμερικανικού Εμπάργκο στην πώληση όπλων στην Κύπρο

-στις ψεύτο Εκλογές στα Κατεχόμενα έχασαν οι υποστηρικτές της Τουρκίας και κέρδισε η πλευρά που θέλει την δική μας πρόταση για το Κυπριακό κλπ
Απορώ πώς όλοι αυτοί που είναι έτοιμοι να κάνουν τρίχα τριχιά κάθε μέρα, αυτές τις συγκλονιστικές και συνεχόμενες επιτυχίες μας, μέσα σε λίγες μόνον μέρες, που έχουν φέρει την Τουρκία σε μεγάλη πίεση και έχουν οδηγήσει την Ελλάδα και την Κύπρο σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση, πώς δεν την σχολιάζουν;….είδατε που τελικά δεν τους ενδιέφεραν τα Εθνικά Θέματα αλλά το πώς θα πλήξουν τον Μητσοτάκη;

Στην πραγματικότητα όμως, όποιος αληθινά νοιάζεται για τα θέματα αυτά, μόνον χαρά πρέπει να αισθάνεται. Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική χωρίς υψηλούς τόνους και αχρείαστους τσαμπουκάδες είναι στα καλύτερά της, διότι επιτυγχάνουμε τους στόχους μας τον έναν μετά τον άλλον. Και αφήστε τους να μας βρίζουν, αποδεικνύεται τελικά ότι ειδικά στην Εξωτερική Πολιτική η Κυβέρνησή μας τα πάει πραγματικά καλά.

Μακάρι έτσι με σύνεση και χωρίς λαϊκισμούς, που στην ιστορία μας τους έχουμε πληρώσει πανάκριβα, να συνεχίσουμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς το βάρος στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του πέους στην ενήλικη ζωή – Τι έδειξε μελέτη

6 λάθη στα φρύδια που σας γερνούν

Ακίνητα: Τα 17 μέτρα από την Ευρώπη για φθηνή στέγη

Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα – Γιατί ανοίγει ξανά η συζήτηση στην Ε.Ε. για κατάργηση του ...

Tα 4 ζώδια που ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους τον Νοέμβριο – «Περίοδος αναζωογόνησης και έμπνευσης»

Προβλήματα σε έξυπνα κρεβάτια λόγω διακοπής των Amazon Web Services
περισσότερα
01:47 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Κρήτη: Επίθεση αγνώστων στον Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο με αυγά και πέτρες – Ήταν σε εστιατόριο με την οικογένειά του

Δεκάδες αυγά, πέτρες, ξύλα και τραπέζια εκσφενδονίστηκαν κατά της παρέας του υπουργού Μάκη Βορ...
23:55 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: Απόντες οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης από την κηδεία του μεγάλου τραγουδοποιού – Η φωτογραφία με τα άδεια καθίσματα

Πλήθος κόσμου συνέρρευσε στην Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον μεγάλο τραγουδοποιό Δι...
19:16 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη – Tα σχόλια υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Παραιτήθηκε ο νέος διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου μετά τη...
14:22 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Mητσοτάκης για Διονύση Σαββόπουλο: Νιόνιο μας, σε αποχαιρετώ με ένα μεγάλο ευχαριστώ στο όνομα τόσων γενεών που σφράγισε η διαδρομή σου

«Για τον άνθρωπο και τον τραγουδοποιό που αποχαιρετάμε σήμερα θα μείνουν πάντα τα συναισθήματα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς