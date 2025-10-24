Άδωνις Γεωργιάδης για Ελεονώρα Ζουγανέλη: «Στα 14 δεν μπορείς να οδηγήσεις νόμιμα μηχανάκι στην Ελλάδα»

Απάντηση στον Νίκο Συρίγο για την Ελεονώρα Ζουγανέλη και το κράνος που δεν φόρεσε στη μηχανή αλλά και για τα περί διαφήμισης της Δήμητρας Κατσαφάδου, έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε αρχικά για την Ελεονώρα Ζουγανέλη: «Θέλω να πω στον κύριο Συρίγο τα εξής… Οποιοσδήποτε διάσημος θα εμφανιζόταν χωρίς κράνος θα έκανα ακριβώς το ίδιο. Είπε ότι μόνο για 10 μέτρα δεν φορούσε το κράνος. Κακώς. Στη μηχανή δεν ανεβαίνουμε χωρίς κράνος, τελεία. Μου έκανε εντύπωση που είπε ότι η κυρία Ζουγανέλη οδηγεί μηχανάκι από τα 14. Στα 14 δεν μπορείς να οδηγήσεις νόμιμα μηχανάκι στην Ελλάδα, άρα κάτι άλλο θα εννοούσε προφανώς. Ο κ. Συρίγος που έχει μια ισχυρή άποψη και κατηγορεί την κυβέρνηση για τα πάντα με τόση ένταση, καταλαβαίνει ότι πρέπει να τηρεί τον ΚΟΚ».

Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας απάντησε και για τα περί διαφήμισης στην Δήμητρα Κατσαφάδου λέγοντας:

«Την κυρία Κατσαφάδου και γενικότερα την οικογένεια Μαλακοδήμου, τους γνώρισα επειδή μου εξέφρασαν την επιθυμία τους να κάνουν μια σειρά δωρεών για το ΕΣΥ. Η συνολική αξία των δωρεών τους ξεπερνά τα 6 εκατ. ευρώ και ήθελα με κάποιο τρόπο να τιμήσω ανθρώπους, οι οποίοι αποφάσισαν να μοιραστούν λίγη από την καλή τους τύχη με τους συμπολίτες τους και τους ασθενείς. Όσοι βγήκαν και είπαν ότι έχουν ίδια προϊόντα και γιατί δεν τους διαφήμισα, όταν θα κάνουν χορηγίες στο ΕΣΥ θα τους διαφημίσω».

