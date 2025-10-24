Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Στα δικαστήρια προσφεύγει ο Χάρης Δούκας για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος» αναφέρει ο Χάρης Δούκας.

Το παρασκήνιο της συνάντησης Δένδια με Δούκα

Και όλα αυτά όταν την Πέμπτη έγινε και η συνάντηση ανάμεσα στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Διαφωνίες εμφανίζονται από την πρώτη ημέρα εφαρμογής της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η καθαριότητα του μνημείου και σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα.

Η τροπολογία κάνει σχετική αναφορά σε «συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη», οι οποίες περνούν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και από αυτό το σημείο ξεκινούν οι διαφωνίες. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θεωρεί ότι σε αυτή την αναφορά δεν περιλαμβάνεται η καθαριότητα του μνημείου.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας φαίνεται ότι κρίνει πως η καθαριότητα πρέπει να περάσει στα χέρια του Δήμου Αθηναίων. Ωστόσο στην χθεσινή συνάντηση που είχε με τον Χάρη Δούκα φάνηκε ότι ο δήμαρχος Αθηναίων είναι απρόθυμος να αναλάβει μία τέτοια ευθύνη.

«Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη», έγραψε σε ανάρτηση ο Χάρης Δούκας, ο οποίος έχει διαφωνήσει με το σβήσιμο των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών και με το να απομακρυνθούν τα καντηλάκια από το μνημείο.

Διαφορετικές ερμηνείες από Μαξίμου – Δένδια

Από την πλευρά του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (23/10) φάνηκε ότι διαφωνεί με τον δήμαρχο Αθηναίων για την αρμοδιότητα της καθαριότητας. «H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής», ανέφερε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωσή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η πλευρά Δένδια φαίνεται ότι κρίνει πώς η τροπολογία αφήνει κάπως «ανοιχτό» το θέμα της καθαριότητας όταν αναφέρεται σε φροντίδα, η οποία μπορεί να πάρει διάφορες ερμηνείες. Ωστόσο πηγές του Μεγάρου Μαξίμου έλεγαν χθες ότι ακόμη κι αν δεν υπάρχει ρητή αναφορά στην φροντίδα του μνημείου εντάσσεται και η καθαριότητα.

Μετά το αδιέξοδο με τον Δήμο Αθηναίων το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην ανάθεση του έργου της καθαριότητας σε τρίτο «για όσο χρόνο απαιτηθεί».

Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης

Αναφορικά με τη δήλωση του Χάρη Δούκα, που ευχήθηκε «καλή τύχη» στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Το ‘καλή τύχη’ νομίζω ότι ο κ. Δούκας χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούν μέσα στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά».

Ερωτηθείς εάν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου, που θεωρεί ότι η καθαριότητα είναι στην αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας και του Νίκου Δένδια που φέρεται να θεωρεί ότι πρέπει να ανατεθεί είτε στον Δήμο Αθηναίων είτε σε ιδιωτική εταιρεία, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Η ουσία βρίσκεται και στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο θα επιμεληθεί την καθαριότητα, μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα, όπως και για την ανάδειξη του μνημείου. Από εκεί και πέρα νομίζω το πιο κρίσιμο βραχυπρόθεσμα και στο εξής, το είπα και χθες, είναι η δουλειά που πρέπει για άλλη μία φορά με απόλυτο επαγγελματισμό η ελληνική αστυνομία για να περιφρουρήσει την εφαρμογή αυτής της διάταξης και να μην επιτρέψει σε κανέναν καλοθελητή, δήθεν αλληλέγγυο – αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα που πάνε πάντοτε να δημιουργήσουν εντάσεις- να ακυρώσει στην πράξη στην τροπολογία».

Για το εάν υπάρχει κόντρα με τον Νίκο Δένδια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «κανένα θέμα δεν υπάρχει. Είναι φιλότιμη η προσπάθεια της αντιπολίτευσης και κάποιων ΜΜΕ να δημιουργήσουν ένα θέμα στην πιο συμπαγή κυβερνητική κυβερνητική πλειοψηφία και την πιο συμπαγή ως προς την στήριξη που έχει κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας. Κανένα θέμα δεν υπάρχει. Προβλέπεται τέτοιο πράγμα από την τροπολογία και το ξαναλέω επιχειρησιακά θα αξιολογήσει και ο αρμόδιος υπουργός και συνολικά η ηγεσία του υπουργείου πως θα κάνει πράξη όλα όσα προβλέπει η τροπολογία σε σχέση με τις δικές τους αρμοδιότητες».