Politico: Πώς το Βέλγιο εκτροχίασε το σχέδιο για το δάνειο ύψους 140 δισ. ευρώ της ΕΕ στην Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Μπαρτ Ντε Βέβερ
Πηγή: AFP

«Το δάνειο ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία παραμένει υπό αμφισβήτηση – και φαίνεται ότι θα παραμείνει για τουλάχιστον άλλους δύο μήνες – αφού ο ηγέτης της όγδοης μεγαλύτερης χώρας του μπλοκ πείσμωσε για την χρήση κατασχεθέντων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την πληρωμή του», αναφέρει δημοσίευμα του περιοδικού Politico.

Το Βέλγιο – ένα από τα έξι ιδρυτικά μέλη της ΕΕ και γνωστό για την αγάπη του στην τέχνη του κλασικού ευρωπαϊκού συμβιβασμού – κατάφερε να κάνει πολύ πιο ήπια τη γλώσσα των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. «Το αποτέλεσμα κάνει λίγα εκτός από το να αναβάλει την απόφαση για το αν θα προχωρήσει το σχέδιο μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούν οι ηγέτες. Και ανανεώνει τις ανησυχίες σχετικά με τη δέσμευση του μπλοκ απέναντι στην Ουκρανία», σχολιάζει το περιοδικό.

Ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ δέχεται πιέσεις για το σχέδιο στο εσωτερικό της χώρας του, επειδή η επιχείρηση ενέχει τεράστιους οικονομικούς και νομικούς κινδύνους για το Βέλγιο, όπου φυλάσσονται τα περισσότερα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Οι επικεφαλής της ΕΕ λένε ότι κατανοούν τις ανησυχίες του αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν τρόπο να τον καθησυχάσουν, σημειώνει το Politico.

«Είναι λίγο πικρό για μένα το γεγονός ότι μας δείχνουν με το δάχτυλο, τώρα, ως την απρόθυμη χώρα», είπε στους δημοσιογράφους ο Βέλγος Πρωθυπουργός.

Ο Μπαρτ Ντε Βέβερ δέχθηκε στο κείμενο των αποτελεσμάτων της Συνόδου να αναφερθεί ότι ο ίδιος δεν θα σταθεί εμπόδιο στην Κομισιόν εάν επιλέξει να εξετάσει περαιτέρω την ιδέα της κατάσχεσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Πρόκειται για «ένα επαρκώς ισορροπημένο κείμενο που επιτρέπει ερμηνείες που ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες και ευαισθησίες, ώστε ο καθένας να δώσει στη συνέχεια μια συγκεκριμένη ερμηνεία που είναι καλή για τον εαυτό του», δήλωσε ανώνυμα στο Politico διπλωμάτης της ΕΕ που ενημερώθηκε για τις συζητήσεις.

Λίγοι ήταν σε θέση να κρύψουν το γεγονός ότι το αποτέλεσμα εγείρει εκ νέου ερωτήματα σχετικά με την εύθραυστη υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, σημειώνει το περιοδικό.

Με το Βέλγιο να δηλώνει ότι δεν αισθάνεται άνετα με το σχέδιο, οι διπλωμάτες των κρατών μελών και της ΕΕ πέρασαν πολλές ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής προσπαθώντας να βρουν νομική γλώσσα για να καθησυχάσουν τον Μπαρτ Ντε Βέβερ και να δώσουν στην Κομισιόν οδηγίες που θα χρειαζόταν για να προχωρήσει με την ιδέα.

Τελικά η διατύπωση στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες απλώς «καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, το συντομότερο δυνατό, επιλογές για οικονομική στήριξη» και παραπέμπει το θέμα στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής. Αυτή έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο, αλλά οι αξιωματούχοι δεν απέκλεισαν να γίνει μία συνάντηση νωρίτερα.

Το διακύβευμα φαινόταν πολύ υψηλό για τον Ντε Βέβερ, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη κατέχεται από τη χρηματοπιστωτική εταιρεία Euroclear, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Βέλγιο, δήλωσαν οι διπλωμάτες.
Ο Βέλγος Πρωθυπουργός είπε επανειλημμένα στους ομολόγους του ότι η επιχείρηση εμπεριείχε τεράστιους οικονομικούς και νομικούς κινδύνους για το Βέλγιο, σύμφωνα με τους διπλωμάτες.

Έτσι ο Ντε Βέβερ απέρριψε την τελευταία στιγμή ένα συμβιβαστικό κείμενο που προέβλεπε να διατυπωθεί πιο δυναμικά η θετική στάση υπέρ του δανείου, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους της ΕΕ. «Συμφωνήσαμε για το τι, τώρα πρέπει να εργαστούμε για το πώς», δήλωσε στους δημοσιογράφους η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

