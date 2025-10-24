Ζαχαριάδης: Δεν θα υπάρξουν ζητήματα που θα μας χωρίσουν με τον Αλέξη Τσίπρα – Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μείνει πολιτικά και ψυχολογικά κοντά του

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Ζαχαριάδης

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μείνει πολιτικά και ψυχολογικά κοντά με τον πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην Πρωθυπουργό, είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος υπογράμμισε τη θέση της χθεσινής Πολιτικής Γραμματείας ότι οι πορείες πρέπει να είναι κοντινές και συγκλίνουσες.

Αυτονόητο, για την ευρύτερη ενότητα στον χώρο της αριστεράς να λες ότι με τον Αλέξη Τσίπρα είμαστε σύντροφοι, καθώς έχουμε κοντινές πολιτικές θέσεις, ανέφερε στο ERT news radio ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Δεν θα υπάρχουν ζητήματα που στο ορατό μέλλον θα μας χωρίσουν, σημείωσε και προσέθεσε πως «ο κόσμος, που έχει παραμείνει στο κόμμα δεν θέλει διαστάσεις, διαιρέσεις και πολυκερματισμό».

«Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξουν ζητήματα που θα μας χωρίσουν με τον Αλέξη Τσίπρα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον της συμπόρευσης με τον κ. Τσίπρα, είπε ότι «είναι σεβαστή η θέση του αλλά είναι διαφορετική από αυτή που έχει το κόμμα».

10:17 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

