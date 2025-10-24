Μεσαρά: Στη φυλακή πατέρας και γιος που είχαν μαχαιρώσει δύο αδέλφια για κτηματικές διαφορές

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Το δρόμο για την φυλακή πήραν χθες (23/10) ο 55χρονος πατέρας και ο 21χρονος γιος που φέρονται να επιτέθηκαν σε δύο αδέλφια στα Καπαριανά, στη Μεσαρά Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν χθες ενώπιον της ανακρίτριας και απολογήθηκαν ενώ στη συνέχεια κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα.

Όλα αποκαλύφθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου όταν τα δύο αδέλφια, 32 και 29 χρόνων, βρέθηκαν αιμόφυρτα σε χωράφι στα Καπαριανά της Μεσαράς.

Οι ίδιοι κατήγγειλαν πως ο πατέρας και ο γιος τους επιτέθηκαν με κατσούνα και μαχαίρι. Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες. Εκεί οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύτηκαν καθώς έφεραν σοβαρά τραύματα..

Λίγα 24ωρα αργότερα, και μετά που είχε παρέλθει το αυτόφωρο, ο πατέρας και ο γιος παρουσιάστηκαν στο αστυνομικό τμήμα και έδωσαν την δική τους εξήγηση για ότι συνέβη στο χωράφι.

Και οι δύο επεσήμαναν πως τα δύο αδέρφια ήταν εκείνα που τους πλησίασαν και άρχισαν να τους επιτίθενται με τον πατέρα και τον γιο να απαντούν.

Στα μέσα του Οκτωβρίου εκδόθηκαν σε βάρος τους εντάλματα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να οδηγηθούν στα δικαστήρια.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως αναφέρουν πηγές στο patris.gr, η διαφορά που είχαν οι δύο οικογένειες φαίνεται πως ήταν κτηματικές.

