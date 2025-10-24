Απώλεια βάρους: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε κιλά με ασκήσεις cardio – «Δεν ακολούθησα ποτέ περιοριστικές δίαιτες»

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε βάρος με ασκήσεις cardio - «Δεν ακολούθησα ποτέ περιοριστικές δίαιτες»
Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται να επιτυγχάνεται με εξαντλητικές δίαιτες ή συμπληρώματα. Μια γυναίκα μοιράζεται την προσωπική της εμπειρία και αποκαλύπτει πώς κατάφερε να χάσει βάρος και να βελτιώσει την φυσική της κατάσταση με ασκήσεις cardio. Η προσέγγισή της αποτελεί παράδειγμα για όσους επιδιώκουν να υιοθετήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, χωρίς στερήσεις.

Γυναίκα που έχασε 18 κιλά σε λιγότερο από 3 μήνες αποκαλύπτει: «Μια απλή αλλαγή στη διατροφή με βοήθησε στην απώλεια βάρους»

Πώς μια γυναίκα έχασε βάρος με ασκήσεις cardio

Η Keerthy Suresh έκλεισε τα 33 στις 17 Οκτωβρίου 2025. Σε μια συνέντευξή της στο YouTube, η δημοφιλής ηθοποιός από την Ινδία μίλησε για την εντυπωσιακή απώλεια βάρους που πέτυχε κατά την περίοδο 2018-2019. Όπως εξήγησε, κατάφερε να χάσει 8 με 9 κιλά αποκλειστικά με ασκήσεις cardio.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως από μικρή ήταν αδύνατη, αλλά δεν έκανε καθόλου γυμναστική μέχρι να ξεκινήσει την καριέρα της στην υποκριτική. Τότε, η καθημερινότητά της περιοριζόταν σε «δουλειά, ύπνο και φαγητό» χωρίς άσκηση.

Γυναίκα που έχασε 18 κιλά αποκαλύπτει: «Η απώλεια βάρους έγινε πιο εύκολη όταν άλλαξα ένα πράγμα στη διατροφή μου»

Η πρώτη της προσέγγιση για να γίνει πιο υγιής περιλάμβανε υπερβολική προπόνηση με ασκήσεις cardio, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να χάσει σημαντικό ποσοστό μυϊκής μάζας. Στη συνέχεια, ανακάλυψε τη δύναμη της yoga κατά την περίοδο της πανδημίας COVID19.

«Ήμουν αρκετά αδύνατη αλλά δεν είχα κάνει ποτέ προπόνηση. Μέχρι τα 18 μου, δεν είχα κάνει ούτε γυμναστική ούτε είχα ασχοληθεί με κάποιο άθλημα. Έπαιζα λίγο τένις στο σχολείο, αλλά όταν ξεκίνησα να δουλεύω ως ηθοποιός, η ζωή μου ήταν μόνο δουλειά-φαγητό-ύπνος… Στην αρχή έκανα πολύ cardio και έχασα μυϊκή μάζα. Δεν ακολούθησα ποτέ εξαντλητικές δίαιτες, αλλά μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη και χαμηλή σε υδατάνθρακες — κάτι που συνεχίζω ακόμα».

Διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη χωρίς υπερβολές

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Keerthy κάνει προπόνηση με βάρη, η οποία έχει αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Αποφεύγει τις αυστηρές δίαιτες, όπως η κετογονική (keto) και δεν καταναλώνει πρωτεϊνικά σκευάσματα. Αντί για αυτά, προτιμά φυσικές πηγές πρωτεΐνης.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας άρχισα να κάνω yoga και ένιωσα πραγματικά καλύτερα. Έτσι αποφάσισα να τη συνεχίσω. Στη συνέχεια κατάλαβα ότι και η ενδυνάμωση είναι σημαντική. Τα τελευταία δύο χρόνια κάνω προπόνηση με βάρη. Δεν έχω κάνει ποτέ δίαιτα — ούτε keto, ούτε κάποια άλλη.

Η διατροφή μου είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και χαμηλή σε υδατάνθρακες. Τρώω ό,τι θέλω, χωρίς να στερούμαι. Αν λαχταρήσω κάτι, το τρώω — γιατί δεν θέλω να φοβάμαι το φαγητό. Πιστεύω πως είμαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου. Είμαι πιο υγιής από ποτέ».

Σύμφωνα με την ίδια, η καθημερινή της διατροφή περιλαμβάνει:

  • 6 με 7 ασπράδια αυγού
  • paneer (ινδικό τυρί)
  • tofu
  • σόγια
  • όσπρια

«Δεν πίνω καν πρωτεϊνικά ροφήματα, γιατί προτιμώ τις φυσικές πηγές πρωτεΐνης», τόνισε η Keerthy.

