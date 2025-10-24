Μαρινάκης για Κωνσταντοπούλου: «Κανένας δεν εξεπλάγην με την απόφασή της – Θέλει να σώσει την πολιτική της καριέρα»

Για τις εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, την Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Αλέξη Τσίπρα και τις δημοσκοπήσεις μίλησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει την δήλωση Κωνσταντοπούλου που ανέφερε ότι θα διαδηλώσει έξω από την Βουλή ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου κατά της κυβερνητικής τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Κανένας δεν εξεπλάγη από μια τέτοια διατύπωση από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όταν δεν σέβεσαι τη μνήμη των ανθρώπων, μιλάμε για έναν άνθρωπο που είχε επιτεθεί σε έναν νεκρό μηχανοδηγό, όταν εργαλειοποιείς τον πόνο άλλων συγγενών θυμάτων μιας τραγωδίας. Θυμίζω ότι προσπαθεί να σώσει την πολιτική της καριέρα, επενδύοντας στον ανθρώπινο πόνο και εργαλειοποιώντας τον. Όταν δεν σε σταματάει τίποτα, προφανώς, δεν υπολογίζεις ούτε εθνικές επετείους, ούτε οτιδήποτε σχετικό», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Οι ημέρες αυτές είναι ιερές, οι ημέρες αυτές ανήκουν στους Έλληνες, ανήκουν σε εκείνους στάθηκαν όρθιοι, θυσιάστηκαν για την πατρίδα (…), και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνέψει τον εορτασμό τους. Το 2025 δεν είναι ούτε 2008, ούτε 2012 ούτε 2015, και η κοινωνία έχει καταλάβει πόσο ρυπαρές είναι όλες αυτές οι λογικές. Κάποτε ένα μέρος της κοινωνίας παρασυρόταν από την δήθεν επαναστατική Αριστερά και δικαιολογούσε κάποιες πράξεις ακτιβισμού ως επαναστατικές με ιδεολογικό μανδύα. Πλέον ξέρουν ότι όλες αυτές οι κινήσεις είναι η άλλη όψη των ακραίων», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και συνέχισε: «Οποιοσδήποτε καταλαμβάνει δημόσιο χώρο, είτε είναι Πανεπιστήμιο είτε είναι οτιδήποτε άλλον, οποιοσδήποτε προσπαθεί να προβοκάρει με κινήσεις οι οποίες είναι παράνομες, οποιοσδήποτε στρέφεται εναντίον των πολιτών είναι παράνομος, είναι εκτός νόμου και η κυβέρνηση αυτή, σε αυτό το περιβόητο 41% το οποίο αξιολογείται καθημερινά και, στο τέλος της ημέρας θα κριθούμε ξανά από την κοινωνία, από τους ψηφοφόρους, είχε μια ξεκάθαρη εντολή: ‘σπάστε τα δεσμά που κρατούσαν μία χώρα όμηρο κάποιων ιδεοληψιών’».

«Κανένας δεν μπορεί να είναι υπεράνω του νόμου. Όποιος έχει σκοπό να εμποδίσει, να διαλύσει, να περιορίσει να κάνει οτιδήποτε, ειδικά σε έναν εορτασμό μιας εθνικής επετείου καλά θα κάνει να το σκεφτεί ξανά και ξανά. Είμαι σίγουρος ότι η μόνη αρμόδια για να του δώσει απαντήσεις, η ΕΛ.ΑΣ., θα δώσει ξανά την πιο ηχηρή απάντηση προστατεύοντας τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας, εκείνους που απλά θέλουν να πάνε να τιμήσουν τους ήρωες μας», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Μαρινάκης για Δένδια: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα – Φιλότιμη η προσπάθεια την αντιπολίτευσης να δημιουργήσει θέμα»

Αναφορικά με την δήλωση του Χάρη Δούκα που ευχήθηκε «καλή τύχη» στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Το ‘καλή τύχη’ νομίζω ότι ο κ. Δούκας χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούν μέσα στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά».

Ερωτηθείς εάν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου, που θεωρεί ότι η καθαριότητα είναι στην αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας και του Νίκου Δένδια που φέρεται να θεωρεί ότι πρέπει να ανατεθεί είτε στον Δήμο Αθηναίων είτε σε ιδιωτική εταιρεία, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Η ουσία βρίσκεται και στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο θα επιμεληθεί την καθαριότητα, μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα, όπως και για την ανάδειξη του μνημείου. Από εκεί και πέρα νομίζω το πιο κρίσιμο βραχυπρόθεσμα και στο εξής, το είπα και χθες, είναι η δουλειά που πρέπει για άλλη μία φορά με απόλυτο επαγγελματισμό η ελληνική αστυνομία για να περιφρουρήσει την εφαρμογή αυτής της διάταξης και να μην επιτρέψει σε κανέναν καλοθελητή, δήθεν αλληλέγγυο – αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα που πάνε πάντοτε να δημιουργήσουν εντάσεις- να ακυρώσει στην πράξη στην τροπολογία».

Για το εάν υπάρχει κόντρα με τον Νίκο Δένδια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «κανένα θέμα δεν υπάρχει. Είναι φιλότιμη η προσπάθεια της αντιπολίτευσης και κάποιων ΜΜΕ να δημιουργήσουν ένα θέμα στην πιο συμπαγή κυβερνητική κυβερνητική πλειοψηφία και την πιο συμπαγή ως προς την στήριξη που έχει κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας. Κανένα θέμα δεν υπάρχει. Προβλέπεται τέτοιο πράγμα από την τροπολογία και το ξαναλέω επιχειρησιακά θα αξιολογήσει και ο αρμόδιος υπουργός και συνολικά η ηγεσία του υπουργείου πως θα κάνει πράξη όλα όσα προβλέπει η τροπολογία σε σχέση με τις δικές τους αρμοδιότητες».

«Αντίπαλος είναι τα προβλήματα των πολιτών – Σύμμαχός μας η κοινωνία»

«Αλίμονο αν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Αντίπαλος είναι τα προβλήματα των πολιτών, όσα χρειάζεται να κάνουμε ακόμα, τα λάθη που πρέπει να διορθώσουμε. Σύμμαχος μας είναι η κοινωνία αν και ακόμα έχουμε αρκετό χρόνο να διανύσουμε για να φτάσουμε στα επιθυμητά ποσοστά, η οποία μας δίνει μία σταθερή υπεροχή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν τρελάθηκε. Προφανώς έχει προβλήματα, προφανώς ζητάει περισσότερα, προφανώς ένα μέρος των ψηφοφόρων μας ή των εν δυνάμει ψηφοφόρων μας περιμένει να δει τι θα κάνουμε τον επόμενο 1,5 χρόνο», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να υποτιμούμε κανέναν και ποτέ δεν πρόκειται να κινηθούμε σε μία τέτοια λογική γιατί θα πέσουμε θύμα της αλαζονείας που είναι ένα από τα αμαρτήματα που στην πολιτική δεν συγχωρούνται».

«Μία κυβέρνηση που έχει μειώσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους αυτό η αντιπολίτευση το παρουσιάζει ως διάλυση. Ποια είναι η απάντηση της κοινωνίας σε αυτή την μηδενική λογική της αντιπολίτευσης; Να πέφτει η αντιπολίτευση. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και συμβαίνει γιατί η κοινωνία τιμωρεί την αντιπολίτευση του ‘όχι σε όλα’», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Δεν θα εξαρτηθεί η επιτυχία μας από το τι θα κάνει»

«Ούτε θα εξαρτηθεί η επιτυχία για εμάς ή το αν θα πετύχουμε ή θα αποτύχουμε στις εκλογές από το τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο κριτήριο της κοινωνίας θα είναι η αποτελεσματικότητά μας όπως και το 2023», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ με όλες τις ρυπαρές πολιτικά συνιστώσες του ακραίου λαϊκισμού από την άκρα Δεξιά μέχρι την άκρα Αριστερά ή τέλος πάντων Αριστερούς με πολύ ακραία ρητορική (…). Αφού διέλυσε λοιπόν όλες αυτές τις συνιστώσες και τις έκανε χίλια κομμάτια τελικά κατάφερε να γίνει συνιστώσα δική του το κόμμα το οποίο ο ίδιος έφερε στην εξουσία. Όλα αυτά νομίζω ότι καθιστούν μία εικόνα που κανείς δεν μπορεί να τους πάρει στα σοβαρά», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.