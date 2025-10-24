Προειδοποίηση των επιστημόνων: Ένα κάποτε «ακίνδυνο» είδος καρχαρία σκότωσε κολυμβητή – Η πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση

Οι επιστήμονες εκδίδουν επείγουσα προειδοποίηση καθώς ένα κάποτε «ακίνδυνο» είδος καρχαρία σκότωσε έναν άνδρα στην πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση.

Ωστόσο, οι επιστήμονες εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση για τους σκούρους καρχαρίες, μετά από μια θανατηφόρα επίθεση σε έναν άνδρα στο Ισραήλ. Ο σκοτεινός ή σκουρόχρωμος καρχαρίας είναι ένα μεγάλο είδος καρχαρία της οικογένειας των καρχαρινίδων, το οποίο ζει σε τροπικά και θερμά εύκρατα ηπειρωτικά νερά όλου του κόσμου.

Τον Απρίλιο, ο 40χρονος Μπαράκ Τζαχ επέστρεφε σπίτι από τη δουλειά όταν αποφάσισε να πάει για κολύμπι στην παραλία Όλγα, στη Χαντέρα.

Αλλά ο πατέρας τεσσάρων παιδιών δέχτηκε άγρια ​​επίθεση από καρχαρίες αφού κολύμπησε στη θάλασσα, με βίντεο τρόμου να καταγράφουν τις τελευταίες του στιγμές καθώς στριφογύριζε στο νερό.

Εκείνη την εποχή, το είδος που ευθύνεται για την επίθεση παρέμενε μυστήριο. Τώρα, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο PSL στο Παρίσι έχουν αναγνωρίσει τα θανατηφόρα πλάσματα ως τους σκουρόχρωμους καρχαρίες.

Με μήκος έως και 3,5 μέτρα και βάρος 135-220 κιλά, οι συγκεκριμένοι καρχαρίες είναι σαρκοφάγοι, αλλά δεν έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε ανθρώπους στο παρελθόν.

«Η θανατηφόρα επίθεση καρχαρία σε έναν άνδρα τουρίστα στη Χαντέρα (ακτές της Ανατολικής Μεσογείου) το 2025 αφορούσε αρκετούς καρχαρίες Dusky (Carcharhinus obscurus), ένα είδος που δεν θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο», ανέφεραν οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Eric Clua, στη μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο Ethology .

Είχε επισκεφθεί την παραλία εξοπλισμένος μόνο με μάσκα, αναπνευστήρα, βατραχοπέδιλα και κάμερα GoPro, σύμφωνα με την οικογένειά του.

«Μπήκε στο νερό για κολυμπήσει και να φωτογραφίσει καρχαρίες, όχι για να τους ταΐσει ή να παίξει μαζί τους», δήλωσαν τότε στο Israel National News.

«Σε μια συζήτηση που είχα με έναν ψαρά που ήταν μάρτυρας του περιστατικού, μου είπαν ότι κολύμπησε δίπλα στον καρχαρία και αργότερα μετακινήθηκε λίγο πιο μακριά. Φωτογράφισε τους καρχαρίες από απόσταση, αλλά δεν τους άγγιξε ούτε τους τάισε. Όταν άρχισαν να τον πλησιάζουν πολύ, χρησιμοποίησε το μοχλό της κάμερας GoPro για να τους σπρώξει απαλά μακριά»

Ενώ αρκετά άτομα βιντεοσκόπησαν την επίθεση, μόλις την επόμενη μέρα ανακτήθηκαν τα λείψανα του Tzach «σε μικρά κομμάτια», οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι είχε καταβροχθιστεί από «αρκετούς» καρχαρίες.

Στη νέα τους μελέτη, η ομάδα ανέλυσε συνεντεύξεις και βίντεο από μάρτυρες για να καταλάβει γιατί αυτοί οι καρχαρίες Dusky μπορεί να επιτέθηκαν στον άνδρα. Η ανάλυσή τους υποδηλώνει ότι η GoPro του Tzach μπορεί αρχικά να προσέλκυσε τους καρχαρίες.

«Μια βιντεοκάμερα, ακόμα και όταν είναι ακίνητη, εκπέμπει ένα ελαφρύ ηλεκτρομαγνητικό σήμα που οδηγεί ορισμένους καρχαρίες να αναγνωρίσουν την πηγή αυτού του σήματος ως πιθανό θήραμα, όπως ένα τραυματισμένο ψάρι στο χέρι ενός ψαρά με υποβρύχιο ψάρεμα».

«Μπορούμε εύλογα να φανταστούμε ότι οι καρχαρίες που συχνάζουν στην περιοχή Hadera, εκτός από το φαινόμενο της εξοικείωσης που συνδέεται με την τακτική πρόσβαση σε τροφή που παρέχεται από τους ανθρώπους, έχουν αναπτύξει μια συμπεριφορά «επαιτείας» που τους ωθεί να πλησιάζουν (ακόμα και στο σημείο επαφής για τα πιο τολμηρά άτομα) ανθρώπους προκειμένου να λάβουν μια ανταμοιβή τροφής».

«Παρουσία αυτών των ηλεκτρικών σημάτων, ο καρχαρίας μπορεί να προκαλέσει ένα αντανακλαστικό/αδέξιο δάγκωμα». Δεδομένου του πόσο αιχμηρά είναι τα δόντια τους, ακόμη και ένα μικρό δάγκωμα θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή αιμορραγία, η οποία θα προσέλκυε περισσότερους καρχαρίες, σύμφωνα με τους ειδικούς.