Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: «Μπαλάκι» οι ευθύνες – Το παρασκήνιο της συνάντησης Δένδια με Δούκα

Διαφωνίες εμφανίζονται από την πρώτη ημέρα εφαρμογής της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η καθαριότητα του μνημείου και σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα.

Η τροπολογία κάνει σχετική αναφορά σε «συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη», οι οποίες περνούν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και από αυτό το σημείο ξεκινούν οι διαφωνίες. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θεωρεί ότι σε αυτή την αναφορά δεν περιλαμβάνεται η καθαριότητα του μνημείου.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας φαίνεται ότι κρίνει πως η καθαριότητα πρέπει να περάσει στα χέρια του Δήμου Αθηναίων. Ωστόσο στην χθεσινή συνάντηση που είχε με τον Χάρη Δούκα φάνηκε ότι ο δήμαρχος Αθηναίων είναι απρόθυμος να αναλάβει μία τέτοια ευθύνη.

«Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη», έγραψε σε ανάρτηση ο Χάρης Δούκας, ο οποίος έχει διαφωνήσει με το σβήσιμο των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών και με το να απομακρυνθούν τα καντηλάκια από το μνημείο.

Διαφορετικές ερμηνείες από Μαξίμου – Δένδια

Από την πλευρά του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (23/10) φάνηκε ότι διαφωνεί με τον δήμαρχο Αθηναίων για την αρμοδιότητα της καθαριότητας. «H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής», ανέφερε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωσή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η πλευρά Δένδια φαίνεται ότι κρίνει πώς η τροπολογία αφήνει κάπως «ανοιχτό» το θέμα της καθαριότητας όταν αναφέρεται σε φροντίδα, η οποία μπορεί να πάρει διάφορες ερμηνείες. Ωστόσο πηγές του Μεγάρου Μαξίμου έλεγαν χθες ότι ακόμη κι αν δεν υπάρχει ρητή αναφορά στην φροντίδα του μνημείου εντάσσεται και η καθαριότητα.

Μετά το αδιέξοδο με τον Δήμο Αθηναίων το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην ανάθεση του έργου της καθαριότητας σε τρίτο «για όσο χρόνο απαιτηθεί».

Στο μικροσκόπιο και η φύλαξη

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην φύλαξη του μνημείου ενόψει και της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Contra, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών σχεδιάζουν να ακυρώσουν στην πράξη την τροπολογία με την παρουσία τους στο μνημείο την ημέρα της Εθνικής Επετείου, έχοντας στο πλευρό τους τον Δήμο Αθηναίων και κόμματα.

Το πρώτο κρας τεστ για την τροπολογία ήρθε χθες το απόγευμα όταν δυνάμεις των ΜΑΤ παρατάχθηκαν στο πεζοδρόμιο μπροστά από το μνημείο και δεν άφησαν κανέναν να περάσει κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης φοιτητών στο Σύνταγμα.

Παράλληλα χθες ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προκειμένου να συζητηθούν τα επιχειρησιακά σχέδια για την φύλαξη του μνημείου. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδη αναγνώρισε ότι «η ευθύνη για την τάξη και την ασφάλεια στην περιοχή, καθώς και για την εφαρμογή του νόμου είναι στην Αστυνομία».

Ερωτηθείς για το αν ο ίδιος φοβάται για τυχόν επεισόδια την ημέρα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, απάντησε αρνητικά. «Εγώ δεν φοβάμαι. Απλώς λέω ότι κάποιοι θέλουν εις το όνομα των επιδιώξεών τους να διαλύσουν τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γεωργιάδης: «Πιστεύω ότι ο κ. Δένδιας θα καταφέρει να λύσει έναν Γόρδιο Δεσμό

Με δηλώσεις του χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8 ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Νίκος Δένδιας θα καταφέρει να λύσει το θέμα.

«Ο κ. υπουργός Εθνικής Αμύνης υπέγραψε μία τροπολογία που σημαίνει ότι την πιστεύει και αποδέχθηκε την ευθύνη, πολύ ωραία. Από την ώρα που αποδέχθηκε την ευθύνη ο κ. Δένδιας υπάρχει κάποιος – σίγουρα δεν είμαι εγώ αυτός- που δεν θεωρεί τον Δένδια σοβαρό; Εγώ τον θεωρώ πολύ σοβαρό. Άρα από σήμερα πήρε την ευθύνη, θα εφαρμόσει το σχέδιο του, θα κριθεί όπως όλοι οι υπουργοί στην πράξη. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάτε, πιστεύω ότι θα βρει και λύση. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό θεωρείται ‘καρφί’ προς τον Δένδια που σας λέω. Εγώ το θεωρώ υποστήριξη στον Δένδια», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

«Δηλαδή αν πω δεν θα τα καταφέρει ο Δένδιας, είμαι κατά του Δένδια. Αν πω ότι θα τα καταφέρει ο Δένδιας, είμαι πάλι κατά του Δένδια. Αυτή την δουλειά θα κάνουμε; Σας λέω πραγματικά το πιστεύω ότι ο κ. Δένδιας θα καταφέρει να λύσει έναν Γόρδιο Δεσμό. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα που έχει αναλάβει, είναι δύσκολο», υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Να σημειωθεί ότι στην δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι για την τροπολογία. Το 46% συμφωνεί «σίγουρα» ή «μάλλον» με την τροπολογία. Το 44% διαφωνεί «σίγουρα» ή «μάλλον» με την τροπολογία.