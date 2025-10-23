Νίκος Δένδιας: Συναντήσεις με Χάρη Δούκα και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Νίκος Δένδιας: Συναντήσεις με Χάρη Δούκα και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη συζήτησε δια ζώσης ο Νίκος Δένδιας σχετικά με την εφαρμογή των νέων μέτρων για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, μία ημέρα μετά την ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Συνάντηση με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, είχε νωρίτερα το πρωί σήμερα, 23 Οκτωβρίου 2025, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν μέσα σε καλό κλίμα και συζήτησαν για την εφαρμογή των νέων μέτρων στον περιβάλλοντα χώρο του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, που από χθες Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 πέρασε στην ευθύνη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το κυρίως ζητούμενο είναι πώς θα γίνει η απομάκρυνση των παρεμβάσεων που έχουν συντελεστεί στο μνημείο με το μεγάλο ερώτημα που γεννάται να είναι τι θα γίνει με τα ονόματα των νεκρών που ακόμη κι αν αφεθούν στη φθορά του χρόνου θα σβηστούν και πώς θα αποτραπεί η εκ νέου αναγραφή τους.

Βάσει της τροπολογίας, την ευθύνη φύλαξης του χώρου έχει η αστυνομία. Και γι’ αυτό συναντήθηκε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επίσης.

«Συζητήθηκαν πρακτικά ζητήματα για την εφαρμογή των νέων μέτρων» λένε πηγές του enikos.gr από το περιβάλλον του κου Χρυσοχοΐδη.

