Τζόυς Ευείδη: «Σκέφτομαι να γράψω και εγώ την περιουσία στα σκυλιά μου»

Σε έξοδό της συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών την Τζόυς Ευείδη. Η γνωστή ηθοποιός, η οποία δεν έχει κρύψει την αγάπη που τρέφει για τα ζώα και πολλές φορές σε συνεντεύξεις της έχει μιλήσει γι’ αυτά, στη διάρκεια των δηλώσεων που παραχώρησε στα τηλεοπτικά συνεργεία, ανέφερε πως σκέφτεται να αφήσει την περιουσία της στα σκυλάκια της.

Με αφορμή τον ρόλο της στην παράσταση που συμμετέχει, η επιτυχημένη καλλιτέχνις είπε ότι: «Δεν έχω μάθει πως κάποια γειτόνισσά μου με κουτσομπολεύει, αλλά φαντάζομαι ότι το έχουν κάνει πολλές. “Πώς είναι έτσι αυτή;” και τέτοια».

Σε ερώτηση για το αν έχει σκεφτεί ποιος θα την φροντίσει στο μέλλον, η Τζόυς Ευείδη απάντησε: «Που είμαι γεροντοκόρη εννοείς; Δεν είμαι γεροντοκόρη. Είμαι vintage ανύπαντρη. Δεν ξέρω ποιος θα με φροντίσει, αλλά σκέφτομαι να γράψω και εγώ την περιουσία στα σκυλιά μου. Σαν το σκυλί στ‘ αμπέλι θα πάω, δεν έχω τέτοιες απορίες!».

