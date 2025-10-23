Διονύσης Σαββόπουλος: Η επιθυμία της οικογένειάς του και οι λεπτομέρειες για την κηδεία

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, όπως ανακοινώθηκε από την οικογένειά του.

Ειδικότερα, μετά την εξόδιο ακολουθία, θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ επιθυμία των συγγενών του σπουδαίου τραγουδοποιού είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στην πόλη που γεννήθηκε, τη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση της οικογένειας του Διονύση Σαββόπουλου

Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα τελεστεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών, στη 1.00 μ.μ. και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν:
– στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε
EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
– στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη
ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.
Για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, το πρωί του Σαββάτου από τις 8.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ.

