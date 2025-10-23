Διονύσης Σαββόπουλος: Η επιθυμία της οικογένειάς του και οι λεπτομέρειες για την κηδεία

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, όπως ανακοινώθηκε από την οικογένειά του.

Ειδικότερα, μετά την εξόδιο ακολουθία, θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ επιθυμία των συγγενών του σπουδαίου τραγουδοποιού είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στην πόλη που γεννήθηκε, τη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση της οικογένειας του Διονύση Σαββόπουλου