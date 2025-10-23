Έλλη Τρίγγου: Η στιγμή που την τρομάζει η Άση Μπήλιου και αρχίζει να ουρλιάζει on air – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

Media

Άση Μπήλιου- Έλλη Τρίγγου

Καλεσμένη στην εκπομπή «Breakfast@Star» ήταν η ηθοποιός, Έλλη Τρίγγου και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, την περίμενε μια… έκπληξη.

Κάποια στιγμή την πλησίασε από την πίσω πλευρά του καναπέ, όπου καθόταν, η αστρολόγος Άση Μπήλιου και την τρόμαξε με ένα επιφώνημα.

Αρχικά η Έλλη Τρίγγου άρχισε να ουρλιάζει και μετά ξέσπασαν σε γέλια και οι δύο.

«Ήθελα τόσο πολύ να το κάνω» είπε η Άση Μπήλιου, με την ηθοποιό να γελάει δυνατά και να λέει, «ήσουν φανταστική». Η αστρολόγος απάντησε: «Εσύ ήσουν φανταστική».

Δείτε το βίντεο μετά το 13ο λεπτό:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 συμπληρώματα με αντιγηραντικές ιδιότητες που προτείνει ειδικός από το Harvard

Θάνατος 16χρονης: Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαψεύδει την Αστυνομία

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Ποιους αφορά και πότε μπορείτε να υποβάλετε έ...

Αποταμίευση και δάνεια: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Τεστ προσωπικότητας: Το νυφικό που θα διαλέξετε αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα σας

Τι σημαίνει η φράση «ουκ οίδασι τι ποιούσι» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:40 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Να μ’ αγαπάς: Η Σοφία παθαίνει έμφραγμα, απόψε στις 20:00

Ο Άγγελος ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του στο πατρικό σπίτι των Καλλιγά στο νέο επε...
14:25 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Να με λες μαμά: Μη χάσετε το τελευταίο συγκλονιστικό επεισόδιο απόψε στις 22:30

Το συγκινητικό φινάλε της δραματικής σειράς “Να με λες μαμά” έρχεται απόψε στις 22...
13:55 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ένα ναυάγιο με απρόβλεπτες συνέπειες έρχεται απόψε στις 21:00

Οι ήρωες του HOTΕΛ ΕΛVIRA ναυαγούν σε μια απόμερη σπηλιά στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς,...
13:18 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

«Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο: Ποιοι καλλιτέχνες κάνουν ποδαρικό στην πρεμιέρα;

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζό...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς