Έλλη Τρίγγου: Η στιγμή που την τρομάζει η Άση Μπήλιου και αρχίζει να ουρλιάζει on air – Δείτε βίντεο

Καλεσμένη στην εκπομπή «Breakfast@Star» ήταν η ηθοποιός, Έλλη Τρίγγου και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, την περίμενε μια… έκπληξη.

Κάποια στιγμή την πλησίασε από την πίσω πλευρά του καναπέ, όπου καθόταν, η αστρολόγος Άση Μπήλιου και την τρόμαξε με ένα επιφώνημα.

Αρχικά η Έλλη Τρίγγου άρχισε να ουρλιάζει και μετά ξέσπασαν σε γέλια και οι δύο.

«Ήθελα τόσο πολύ να το κάνω» είπε η Άση Μπήλιου, με την ηθοποιό να γελάει δυνατά και να λέει, «ήσουν φανταστική». Η αστρολόγος απάντησε: «Εσύ ήσουν φανταστική».

Δείτε το βίντεο μετά το 13ο λεπτό: