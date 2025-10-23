Να μ’ αγαπάς: Η Σοφία παθαίνει έμφραγμα, απόψε στις 20:00

Νάντια Ρηγάτου

Media

Να μ’ αγαπάς: Η Σοφία παθαίνει έμφραγμα, απόψε στις 20:00

Ο Άγγελος ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του στο πατρικό σπίτι των Καλλιγά στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha. 

Μετά την αποχώρηση της Άννας, ο Θεόφιλος και η Σοφία προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες από τον μικρό Γάκη, που όμως καλύπτει τον Λευτέρη. Η Σοφία μιλάει με την Άννα στο τηλέφωνο, μα εκείνη είναι ανένδοτη.

Τα δίδυμα απειλούν τη Ζωή με αποκάλυψη. Προσπαθεί να τους καθυστερήσει, προτάσσοντας την αρρώστια του Θεόφιλου. Ο Θεόφιλος πέφτει σε απόγνωση όταν ολοκληρώνεται η πώληση του πατρικού.

Ο Άγγελος θριαμβευτής, παραλαμβάνει τα κλειδιά του πατρικού των Καλλιγά. Ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του και καθώς το παρελθόν του επιτίθεται, ορκίζεται εκδίκηση.

Η Άννα προτείνει στον Λευτέρη να πάει να τη βρει στην Αθήνα. Ο Θεόφιλος ανησυχεί μήπως ο πατέρας της Άννας πεθάνει, πριν προλάβουν να κάνουν τεστ dna.

Η Σοφία παθαίνει έμφραγμα, και η Άννα μόλις το πληροφορείται επιστρέφει για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα της.

 Ο Άγγελος ορκίζεται εκδίκηση, καθώς ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του στο πατρικό σπίτι των Καλλιγά…

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 συμπληρώματα με αντιγηραντικές ιδιότητες που προτείνει ειδικός από το Harvard

Θάνατος 16χρονης: Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαψεύδει την Αστυνομία

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Ποιους αφορά και πότε μπορείτε να υποβάλετε έ...

Αποταμίευση και δάνεια: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Τεστ προσωπικότητας: Το νυφικό που θα διαλέξετε αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα σας

Τι σημαίνει η φράση «ουκ οίδασι τι ποιούσι» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:53 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Έλλη Τρίγγου: Η στιγμή που την τρομάζει η Άση Μπήλιου και αρχίζει να ουρλιάζει on air – Δείτε βίντεο

Καλεσμένη στην εκπομπή «Breakfast@Star» ήταν η ηθοποιός, Έλλη Τρίγγου και κατά τη διάρκεια της...
14:25 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Να με λες μαμά: Μη χάσετε το τελευταίο συγκλονιστικό επεισόδιο απόψε στις 22:30

Το συγκινητικό φινάλε της δραματικής σειράς “Να με λες μαμά” έρχεται απόψε στις 22...
13:55 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ένα ναυάγιο με απρόβλεπτες συνέπειες έρχεται απόψε στις 21:00

Οι ήρωες του HOTΕΛ ΕΛVIRA ναυαγούν σε μια απόμερη σπηλιά στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς,...
13:18 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

«Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο: Ποιοι καλλιτέχνες κάνουν ποδαρικό στην πρεμιέρα;

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζό...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς