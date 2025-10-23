Να μ’ αγαπάς: Η Σοφία παθαίνει έμφραγμα, απόψε στις 20:00

Ο Άγγελος ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του στο πατρικό σπίτι των Καλλιγά στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Μετά την αποχώρηση της Άννας, ο Θεόφιλος και η Σοφία προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες από τον μικρό Γάκη, που όμως καλύπτει τον Λευτέρη. Η Σοφία μιλάει με την Άννα στο τηλέφωνο, μα εκείνη είναι ανένδοτη.

Τα δίδυμα απειλούν τη Ζωή με αποκάλυψη. Προσπαθεί να τους καθυστερήσει, προτάσσοντας την αρρώστια του Θεόφιλου. Ο Θεόφιλος πέφτει σε απόγνωση όταν ολοκληρώνεται η πώληση του πατρικού.

Ο Άγγελος θριαμβευτής, παραλαμβάνει τα κλειδιά του πατρικού των Καλλιγά. Ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του και καθώς το παρελθόν του επιτίθεται, ορκίζεται εκδίκηση.

Η Άννα προτείνει στον Λευτέρη να πάει να τη βρει στην Αθήνα. Ο Θεόφιλος ανησυχεί μήπως ο πατέρας της Άννας πεθάνει, πριν προλάβουν να κάνουν τεστ dna.

Η Σοφία παθαίνει έμφραγμα, και η Άννα μόλις το πληροφορείται επιστρέφει για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα της.

Ο Άγγελος ορκίζεται εκδίκηση, καθώς ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του στο πατρικό σπίτι των Καλλιγά…