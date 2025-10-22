Να μ’ αγαπάς- Η Άννα, με τη βοήθεια του Λευτέρη το σκάει από το σπίτι

Η Εβίτα ταπεινώνει την Άννα στο μπάτσελορ πάρτι για τον γάμο της με τον Ορφέα, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Η Ζωή εξομολογείται στη Νικαίτη το μεγάλο της μυστικό. Είναι η μητέρα των διδύμων. Την ίδια ώρα, τo μπάτσελορ της Άννας μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς η Εβίτα δείχνει στους καλεσμένους άγνωστες προσωπικές φωτογραφίες της Άννας.

Η ταπείνωση είναι αφόρητη, το σπίτι των Καλλιγά μετατρέπεται σε αρένα και η Άννα αποφασίζει να αποδράσει με τον Λευτέρη να την βοηθά. Ο Ορφέας είναι συντετριμμένος με την πράξη της αδελφής του και αυτό τον φέρνει πολύ κοντά στη Φωτεινή.

Ο Θεόφιλος συγκεντρώνει τους πάντες για ανάκριση. Η απουσία του Λευτέρη κινεί υποψίες, ενώ ο μικρός Γάκης κρατά το κλειδί της αλήθειας καθώς έχει δει τον Λευτέρη και την Άννα μαζί..

Ο Ορφέας και η Φωτεινή έρχονται πολύ κοντά…

Δείτε το trailer: