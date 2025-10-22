Βαρτζόπουλος: Δεν υπάρχουν διαφωνούντες υπουργοί – Οι υπουργοί όταν διαφωνούν παραιτούνται ή απολύονται

«Για το ζήτημα που συζητείται εδώ και μία ημέρα, με τον κ. Δένδια, δεν είναι τίποτα άλλο από μια αυθυποβολή, μια προσπάθεια των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργήσουν θέμα εκεί που δεν υπάρχει. Διαβάζουν δηλαδή τις επιθυμίες τους και όχι την πραγματικότητα», είπε ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, μιλώντας στο ERTnews το πρωί της  Τετάρτης.

«Ο κ. Δένδιας είχε μια ορισμένη υποχρέωση την ώρα της συζήτησης στη Βουλή για το θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη. Στη δήλωσή του δεν είπε τίποτα διαφορετικό από αυτά που είπε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός», πρόσθεσε σχετικά με την απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας από τη Βουλή στη συζήτηση για την τροπολογία.

«Δεν υπάρχει καμία κρίση στην οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος. «Ο βουλευτής έχει την άποψή του και μπορεί να την εκφράζει μέσα στο Κοινοβούλιο. Ο υπουργός διορίζεται. Όταν έχει άποψη την εκφράζει στο υπουργικό συμβούλιο και από κει και πέρα εκφράζεται ενιαία δια τις κυβερνήσεως. Δεν υπάρχουν διαφωνούντες υπουργοί. Οι υπουργοί όταν διαφωνούν παραιτούνται ή απολύονται.» τόνισε.

Τι είπε για Σαμαρά – Τσίπρα

Ερωτηθείς για τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο υφυπουργός απάντησε: «Μακάρι να κάνει το κόμμα του να συνενώσει την ευρύτερη Αριστερά, να πάει καλά στις δημοσκοπήσεις, γιατί έτσι θα καταλάβει επιτέλους ο σοβαρός, ο Έλληνας νοικοκύρης, ότι υπάρχει πάλι ο κίνδυνος να ξαναέρθει η Αριστερά, η πραγματική Αριστερά με τον Τσίπρα στην εξουσία. Και θα πει, ένα είναι το σωτήριο για την πατρίδα, να ξαναψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία».

Για τον Αντώνη Σαμαρά δήλωσε: «Ο κύριος Σαμαράς ήταν ο αρχηγός μας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με την παρουσία του στην ελληνική πολιτική σκηνή, στο μνημόνιο, έσωσε την πατρίδα και το έζησα από κοντά. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι εκτός κόμματος, για εμάς είναι μια μεγάλη στεναχώρια. Για όλους μας είναι μία μεγάλη στεναχώρια, αλλά το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όλοι μας ευχόμαστε η οικογένειά μας να είναι ξανά όλη μαζί και να έχει και τον κύριο Σαμαρά.»

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Ο κ. Βαρτζόπουλος αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, που βρίσκεται τώρα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, σημειώνοντας ότι «λύνει διάφορα προβλήματα, τα οποία προκύπτουν κυρίως από τα αιτήματα των κοινωνικών ομάδων με τις οποίες συνεργαζόμαστε, των συνδικαλιστικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και αυτά τα οποία μας ζητάει η υπηρεσία μας.

Για πρώτη φορά οι μεταφορές των ψυχικών ασθενών και μάλιστα αυτών οι οποίοι πρέπει να εισαχθούν κατόπιν εισαγγελικής εντολής αναγκαστικής εξετάσεως, θα γίνονται, από την επόμενη χρονιά, από ειδικό τμήμα του ΕΚΑΒ και όχι από την Ελληνική Αστυνομία με περιπολικό, όπως γίνεται μέχρι τώρα.»

13:26 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

