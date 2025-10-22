Κακοκαιρία πλήττει την Ζάκυνθο – Προβλήματα στο οδικό δίκτυο με πλημμυρισμένους δρόμους και κατολισθήσεις

Πλημμυρισμένους δρόμους, μικρές κατολισθήσεις και πτώση δέντρου έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Ζάκυνθο από το πρωί της Τετάρτης (22/10).

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο του νησιού, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κυκλοφορία στους πληγείσες περιοχές.

Συγκεκριμένα, λόγω συσσώρευσης υδάτων και φερτών υλικών, έχουν καταγραφεί προβλήματα στους δρόμους που συνδέουν τον Άγιο Κήρυκα με το Καλλιπάδο, καθώς και το Σαρακινάδο με τον Άγιο Κήρυκα. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται επίσης στο χωριό του Ρομυρίου, ενώ στη Λιθακιά έχουν προκληθεί μικρές κατολισθήσεις βράχων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στον Άγιο Λέοντα, μεγάλο δέντρο έχει πέσει και έχει αποκλείσει πλήρως την κυκλοφορία, με συνεργεία να επιχειρούν για την απομάκρυνσή του.