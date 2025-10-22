Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Ιωσήφ Μπελούκας: Πάνω από 10.000 οι κυβερνοεπιθέσεις ημερησίως στην Ε.Ε.

Enikos Newsroom

Επιστήμη & τεχνολογία

Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Ιωσήφ Μπελούκας: Πάνω από 10.000 οι κυβερνοεπιθέσεις ημερησίως στην Ε.Ε.

“Europe’s Next Line of Defence Is Digital” Harnessing AI and Digital Twins to Build Autonomous Resilience ήταν ο τίτλος της παρουσίασης που έκανε, στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου του Cyber ​​Greece, που συνδιοργανώνουν την Dome a Consulting Now Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ο Ιωσήφ Μπελούκας, Data Intelligence & AI Technology Leader, Netcompany SEE & EUI.

Της Δήμητρας Πανανού

Ο κ. Μπελούκας, αναφερόμενος στο πώς η εταιρεία του αντιμετωπίζει το κομμάτι της ανθεκτικότητας στην τεχνολογία, μίλησε για τη λύση “Vera” που φέρνει στην Ευρώπη. «Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καινούρια πραγματικότητα. Πολλά συμβάντα συμβαίνουν την ίδια στιγμή και η πληροφορία χρειάζεται ταυτόχρονα να διοχετευτεί σε διαφορετικές ομάδες και τομείς έτσι ώστε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις και με τη χρήση της τεχνολογίας να μπορεί να οργανωθούν οι ομάδες στο πεδίο. Αυτά δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας, συμβαίνουν. Τα δεδομένα είναι σημαντικά αλλά αξίσου σημαντική είναι  και η χρήση τους. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι», ανέφερε αρχικά.

Δίνοντας μερικά νούμερα, ο κ. Μπελούκας σημείωσε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις ημερησίως στην Ε.Ε. είναι πάνω από 10.000, το κόστος του cyber crime το 2024 ήταν πάνω από 10 τρισ., ενώ ο υβριδικός πόλεμος της Ρωσίας είναι σε εξέλιξη. «Ως εκ τούτου το κομμάτι των δεδομένων είναι αναγκαίο. Το πρόβλημα είναι πλέον ψηφιακό. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα εστιάσουμε προς τα εκεί. Και αυτό κενό καλύπτουμε. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι από τα 800 δισ. για τις αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη μόνο το 12% πηγαίνει στην ψηφιακή άμυνα και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το μέγεθος της ψηφιακής απειλής», σχολίασε.

Όπως τόνισε, τα περισσότερα συστήματα είναι μονοδιάστατα και υπάρχει έλλειψη διαλειτουργικότητας. «Αυτό το κενό καλύπτει το «Vera». Προτείνουμε μια ψηφιακή πλατφόρμα που μπορεί εύκολα να συνδεθεί με οποιαδήποτε πηγή που δημιουργεί δεδομένα, να φτιάξει μια επιβεβαιωμένη πληροφόρηση, να τη δώσει με έναν τρόπο  έτσι ώστε οι επιχειρησιακοί να μπορούν να βγάλουν αποτελέσματα, τα μοντέλα να δώσουν τη δυνατότητα προβλεψιμότητας και το σημαντικό οι ειδικοί του πεδίου να μπορούν να αντιμετωπίσουν διάφορα σενάρια και να πάρουν γρήγορα αποφάσεις. Αυτό είναι το κλειδί σε μια επιτυχία», επεσήμανε, σημειώνοντας ότι ήδη αυτές οι λύσεις εφαρμόζονται στην πράξη.

