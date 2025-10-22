Δείτε LIVE το 5ο συνέδριο Cyber Greece 2025 – The Future Powered by A.I.

Η Next is Now και η Dome Consulting συνδιοργανώνουν σήμερα, στο Grand Hyatt Athens το συνέδριο με τίτλο «CYBER 2025: The Future Powered by A.I. – Τhe Interactive Edition».

Το 5ο Συνέδριο Cyber Greece αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση για τη ψηφιακή Ελλάδα και την κυβερνοασφάλεια, φέρνοντας κοντά τους κορυφαίους του κλάδου, επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς σε ένα δυναμικό και διαδραστικό περιβάλλον.

Για το 2025, το Cyber Greece εστιάζει στην τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή επαναπροσδιορίζει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα – από την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας έως την ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να:

παρακολουθήσουν παρουσιάσεις κορυφαίων ειδικών με δυνατότητα παρέμβασης,

ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις όπως νέες τεχνολογικές λύσεις, εφαρμογές AI στην κυβερνοασφάλεια, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο Οδηγία NIS2.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://cybergreece.gr

Δείτε απευθείας τις εργασίες του συνεδρίου