Ζελένσκι: Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ είναι καλός συμβιβασμός

Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι: Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ είναι καλός συμβιβασμός
Φωτογραφία: Reuters

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει τερματισμό των συγκρούσεων κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου, ως «καλό συμβιβασμό», εκφράζοντας ωστόσο αμφιβολίες για το αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα το υποστήριζε, μεταδίδει το Sky News.

Η δήλωση του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία στις σκανδιναβικές χώρες, σηματοδοτεί τη νεότερη διπλωματική προσέγγιση που συνδέεται με τον Τραμπ, καθώς τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα φαίνεται να επιδιώκουν τη διαμόρφωση διαύλων επικοινωνίας με τον Αμερικανό ηγέτη.

Η τοποθέτηση του Ζελένσκι ακολούθησε τη χθεσινή κοινή δήλωση του ίδιου και των συμμάχων του στην αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», οι οποίοι ανέφεραν ότι «υποστηρίζουν σθεναρά» τη θέση του Τραμπ πως οι μάχες πρέπει να σταματήσουν άμεσα και ότι «η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».

Ο Τραμπ είχε γράψει στις 17 Οκτωβρίου, έπειτα από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι: «Αρκετό αίμα έχει χυθεί, με τις γραμμές ιδιοκτησίας να καθορίζονται από τον πόλεμο και το θάρρος. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη νίκη, κι ας αποφασίσει η ιστορία! Όχι άλλοι πυροβολισμοί, όχι άλλος θάνατος, όχι άλλα τεράστια και μη βιώσιμα ποσά χρημάτων που ξοδεύονται».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά που είναι επιλεκτικά με το φαγητό χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής; Τι απαντούν ειδικοί

Διονύσης Σαββόπουλος: Η γενναία εξομολόγησή του για την ασθένεια με την οποία πάλευε

ChatGPT: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

ΥΠΕΝ: Έρχεται Πληροφοριακό Σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τεστ προσωπικότητας: Το μέρος για πρωινό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει το στυλ της σχέσης σας

Τι σημαίνει η φράση «oυαί τας ηττημένοις » και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:31 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Λιοντάρι δραπετεύει από φορτηγό και περιπλανιέται στον δρόμο – Το εντυπωσιακό άλμα από την οροφή

Αναστάτωση προκάλεσε η απόδραση ενός λιονταριού από φορτηγό μεταφοράς, στη Νότια Αφρική, το οπ...
14:22 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Κρεμλίνο: Η ημερομηνία για τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ δεν έχει ακόμα οριστεί – Συνεχίζονται οι προετοιμασίες, αναφέρει ο υφυπουργός Εξωτερικών

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζεται η προετοιμασία ...
13:53 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Δηλητηριώδες φίδι «τρύπωσε» σε αυτοκίνητο και πέρασε πάνω από το πόδι επιβάτη – «Ούρλιαξα και βγήκαμε έξω»

Μια τρομακτική εμπειρία έχει ένας άνδρας στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, όταν ένα δηλητηρ...
12:47 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ιαπωνία: Ο σύζυγος της νέας Πρωθυπουργού θέλει να είναι «διακριτικός» – Θα της μαγειρεύει όσο εκείνη θα δουλεύει

Ο σύζυγος της Σανάε Τακαΐτσι, που έγινε χθες, Τρίτη, η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς