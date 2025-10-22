Ζελένσκι: Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ είναι καλός συμβιβασμός

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει τερματισμό των συγκρούσεων κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου, ως «καλό συμβιβασμό», εκφράζοντας ωστόσο αμφιβολίες για το αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα το υποστήριζε, μεταδίδει το Sky News.

Η δήλωση του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία στις σκανδιναβικές χώρες, σηματοδοτεί τη νεότερη διπλωματική προσέγγιση που συνδέεται με τον Τραμπ, καθώς τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα φαίνεται να επιδιώκουν τη διαμόρφωση διαύλων επικοινωνίας με τον Αμερικανό ηγέτη.

Η τοποθέτηση του Ζελένσκι ακολούθησε τη χθεσινή κοινή δήλωση του ίδιου και των συμμάχων του στην αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», οι οποίοι ανέφεραν ότι «υποστηρίζουν σθεναρά» τη θέση του Τραμπ πως οι μάχες πρέπει να σταματήσουν άμεσα και ότι «η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».

Ο Τραμπ είχε γράψει στις 17 Οκτωβρίου, έπειτα από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι: «Αρκετό αίμα έχει χυθεί, με τις γραμμές ιδιοκτησίας να καθορίζονται από τον πόλεμο και το θάρρος. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη νίκη, κι ας αποφασίσει η ιστορία! Όχι άλλοι πυροβολισμοί, όχι άλλος θάνατος, όχι άλλα τεράστια και μη βιώσιμα ποσά χρημάτων που ξοδεύονται».