ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς στήθηκε το κύκλωμα που πήρε πάνω από 5 εκατ. ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις – Οι «αρχηγοί» και οι… σερβιτόροι

Μεγάλο κύκλωμα που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε από τις αρχές, με την ΕΛ.ΑΣ. να πραγματοποιεί ευρεία επιχείρηση σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη 37 άτομα, ενώ ο συνολικός αριθμός των ατόμων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία φέρεται να φτάνει τους 120.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται από την Οικονομική Αστυνομία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κύκλωμα δρούσε επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια – από το 2018 έως το 2022, με τους εμπλεκόμενους να έχουν λάβει εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 εκατ. ελήφθησαν παρανόμως, ωστόσο το πραγματικό ποσό των παράνομων επιδοτήσεων δεν αποκλείεται να είναι αρκετά μεγαλύτερο και να αγγίξει τελικά τα 10 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, αρκετοί από τους εμπλεκόμενους δεν ήταν καν αγρότες, ούτε είχαν χωράφια, με τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις να αφορούν σε σερβιτόρους και Djs.

«Αρχηγοί» του κυκλώματος φέρεται να ήταν ένας 36χρονος και ένας 38χρονος, που συνελήφθησαν σε Κρήτη και Γιαννιτσά, αντίστοιχα. Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, ο 36χρονος, εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ ο 38χρονος, που δηλώνει αγρότης, φέρεται να έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν για να λάβουν επιδοτήσεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες υπάρχουν ακόμα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές.

Πως έπαιρναν τις επιδοτήσεις

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως φέρεται να έμπαιναν στο σύστημα και να έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Στη συνέχεια, το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση ή δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει, και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα, στα οποία κατέληγε η επιδότηση.

Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν περιλαμβάνονται στους 1.036 ΑΦΜ που είχαν εντοπιστεί να έχουν εισπράξει παράνομα 22,7 εκατ. ευρώ, όπως είχε ανακοινωθεί πριν από λίγο καιρό, στο πλαίσιο της διερεύνησης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πηγές από τις ελεγκτικές υπηρεσίες υποστηρίζουν στην ιστοσελίδα ThessPost.gr ότι η σύλληψη των 37 ατόμων «είναι μόνο η αρχή» και ότι το συγκεκριμένο μπαράζ συλλήψεων θα λειτουργήσει ως ντόμινο εξελίξεων, με επίκεντρο, πια, πολιτικά πρόσωπα.