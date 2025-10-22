ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις – 37 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η αστυνομική επιχείρηση αφορά σε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και παράνομες επιδοτήσεις, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για δεκάδες συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη. Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη.

Οι συλληφθέντες για την υπόθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ένας εκ των βασικών εμπλεκομένων στην υπόθεση εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών (σ.σ. ιδιωτικές επιχειρήσεις), στην Κρήτη. Επίσης, ένας άνδρας που συνελήφθη στα Γιαννιτσά, ο οποίος δηλώνει αγρότης, φέρεται να έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν για να λάβουν επιδοτήσεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων, υπάρχουν 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές εκτάσεων. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως φέρεται να έμπαιναν στο σύστημα και να έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Στη συνέχεια, το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση ή δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει, και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα, στα οποία κατέληγε η επιδότηση.