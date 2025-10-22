Συναγερμός στη Σερβία – Πυροβολισμοί έξω από τη Βουλή

Enikos Newsroom

διεθνή

Συναγερμός στη Σερβία – Πυροβολισμοί έξω από τη Βουλή

Συναγερμός σήμανε στη Σερβία, ύστερα από πυροβολισμούς έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στο Βελιγράδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, έχει πραγματοποιηθεί μια σύλληψη.

Επίσης, πυρκαγιά ξέσπασε σε μια πρόχειρη εγκατάσταση μπροστά από το κοινοβούλιο, όπου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί πραγματοποιήθηκαν σε μία από τις σκηνές που έχουν στηθεί εκεί.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες και πληροφορίες σχετικά με πιθανούς πυροβολισμούς, αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης Danas.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα σε μία από τις σκηνές που έχουν στηθεί μπροστά στη Βουλή, όταν ένα άτομο πυροβόλησε αρκετές φορές ένα άλλο, χτυπώντας το στο πόδι.

Το άτομο που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη.


Η αντιπρόεδρος του κόμματος «Ελευθερίας και Δικαιοσύνης» (SSP), Μαρινίκα Τέπιτς, υποστήριξε ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί στην πρόχειρη εγκατάσταση «Ćacilend» και ανάρτησε σχετικό βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, αποδεικνύει το γεγονός.


Ο δημοτικός σύμβουλος του «Πράσινου-Αριστερού Μετώπου» (Zeleno-levi front), Ντόμπριτσα Βεσελίνοβιτς, επιβεβαίωσε το περιστατικό στον λογαριασμό του στο X.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σερβικό Υπουργείο Εσωτερικών (MUP), η πυρκαγιά αναφέρθηκε στις 10:17 π.μ. (τοπική ώρα) και έχει τεθεί υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης, ενώ η αστυνομία ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη πληροφορίες σχετικά με συλλήψεις ή προσαγωγές.

Όπως μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση RTS, ο λόγος της πυρκαγιάς φαίνεται να είναι μια φιάλη υγραερίου – μια πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Στο σημείο έσπευσαν και ασθενοφόρα, ενώ, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της RTS, ένα άτομο δέχθηκε ιατρική φροντίδα επί τόπου.

Ο βουλευτής του Πράσινου-Αριστερού Μετώπου, Μπόνταν Ραντοβάνοβιτς, δήλωσε στην Danas ότι οι βουλευτές βρίσκονταν εντός του κοινοβουλίου τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά και ότι περίπου δεκαπέντε από αυτούς έτρεξαν έξω όταν άκουσαν τι συνέβαινε. Όπως εξήγησε, η αστυνομία και η φρουρά της Βουλής «ήταν αμήχανες τις πρώτες στιγμές», γι’ αυτό και οι βουλευτές βγήκαν μόνοι τους έξω.

Η «Δημοκρατική Παράταξη» (Demokratska stranka) ανάρτησε στο X ότι, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες και ότι η αστυνομία «καλούσε τους παρόντες να πέσουν στο έδαφος», κάτι που υποδηλώνει πως ενδέχεται να έγιναν συλλήψεις.

Το κόμμα «Ελευθερίας και Δικαιοσύνης» (Stranka slobode i pravde) δημοσίευσε επίσης βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, στο οποίο φαίνεται ο καταυλισμός Ćacilend να τυλίγεται στις φλόγες.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Marinika Tepić (@marinika.tepic)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υγιές έντερο: Ειδικός του Harvard αποκαλύπτει την καθημερινή του checklist

Καρκίνος του μαστού: Νέα επιστημονικά δεδομένα τροποποιούν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα

Ειδικό μηνιαίο επίδομα ύψους 391 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις-Ποιους αφορά

Ακίνητα:Τα 10 SOS που πρέπει να γνωρίζετε για να βρείτε λύση για τα εξ αδιαιρέτου

Τι σημαίνει η φράση «oυαί τας ηττημένοις » και από πού προέρχεται

Το μυστήριο της κβαντικής πόρτας – Ηλεκτρόνια που δε βρίσκουν την έξοδο
περισσότερα
12:47 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ιαπωνία: Ο σύζυγος της νέας Πρωθυπουργού θέλει να είναι «διακριτικός» – Θα της μαγειρεύει όσο εκείνη θα δουλεύει

Ο σύζυγος της Σανάε Τακαΐτσι, που έγινε χθες, Τρίτη, η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας...
12:30 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Βίντεο από τη συνάντηση Βανς – Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ – Αναμένεται αύριο επίσκεψη από τον Ρούμπιο

Η επίσκεψη υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων στο Ισραήλ συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα, ενισχ...
11:55 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ουκρανία: Νύχτα τρόμου από ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones – 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, συνοικίες τυλίχθηκαν στις φλόγες

Ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην Ουκρανία είχε ως απο...
11:38 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πύλη ασφαλείας – Συνελήφθη ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Τρίτης στον Λευκό Οίκο, όταν ένας άνδρας προσέκρουσε με το...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς