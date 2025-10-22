Συναγερμός στη Σερβία – Πυροβολισμοί έξω από τη Βουλή

Συναγερμός σήμανε στη Σερβία, ύστερα από πυροβολισμούς έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στο Βελιγράδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, έχει πραγματοποιηθεί μια σύλληψη.

Επίσης, πυρκαγιά ξέσπασε σε μια πρόχειρη εγκατάσταση μπροστά από το κοινοβούλιο, όπου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί πραγματοποιήθηκαν σε μία από τις σκηνές που έχουν στηθεί εκεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stranka slobode i pravde (@slobodapravda)

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες και πληροφορίες σχετικά με πιθανούς πυροβολισμούς, αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης Danas.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα σε μία από τις σκηνές που έχουν στηθεί μπροστά στη Βουλή, όταν ένα άτομο πυροβόλησε αρκετές φορές ένα άλλο, χτυπώντας το στο πόδι.

Το άτομο που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη.

Η αντιπρόεδρος του κόμματος «Ελευθερίας και Δικαιοσύνης» (SSP), Μαρινίκα Τέπιτς, υποστήριξε ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί στην πρόχειρη εγκατάσταση «Ćacilend» και ανάρτησε σχετικό βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, αποδεικνύει το γεγονός.

Ovako je počelo u ćacilendu u 10:19

Neko je pucao iz vatrenog oružja i onda kenuo i požar iznutra pic.twitter.com/bA4ylB4JGp — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) October 22, 2025



Ο δημοτικός σύμβουλος του «Πράσινου-Αριστερού Μετώπου» (Zeleno-levi front), Ντόμπριτσα Βεσελίνοβιτς, επιβεβαίωσε το περιστατικό στον λογαριασμό του στο X.

Veliki požar u Ćacilendu pic.twitter.com/WlfOWb82RN — Dobrica Veselinović (@dobrinacelnik) October 22, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σερβικό Υπουργείο Εσωτερικών (MUP), η πυρκαγιά αναφέρθηκε στις 10:17 π.μ. (τοπική ώρα) και έχει τεθεί υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης, ενώ η αστυνομία ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη πληροφορίες σχετικά με συλλήψεις ή προσαγωγές.

Όπως μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση RTS, ο λόγος της πυρκαγιάς φαίνεται να είναι μια φιάλη υγραερίου – μια πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Στο σημείο έσπευσαν και ασθενοφόρα, ενώ, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της RTS, ένα άτομο δέχθηκε ιατρική φροντίδα επί τόπου.

Ο βουλευτής του Πράσινου-Αριστερού Μετώπου, Μπόνταν Ραντοβάνοβιτς, δήλωσε στην Danas ότι οι βουλευτές βρίσκονταν εντός του κοινοβουλίου τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά και ότι περίπου δεκαπέντε από αυτούς έτρεξαν έξω όταν άκουσαν τι συνέβαινε. Όπως εξήγησε, η αστυνομία και η φρουρά της Βουλής «ήταν αμήχανες τις πρώτες στιγμές», γι’ αυτό και οι βουλευτές βγήκαν μόνοι τους έξω.

Η «Δημοκρατική Παράταξη» (Demokratska stranka) ανάρτησε στο X ότι, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες και ότι η αστυνομία «καλούσε τους παρόντες να πέσουν στο έδαφος», κάτι που υποδηλώνει πως ενδέχεται να έγιναν συλλήψεις.

Το κόμμα «Ελευθερίας και Δικαιοσύνης» (Stranka slobode i pravde) δημοσίευσε επίσης βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, στο οποίο φαίνεται ο καταυλισμός Ćacilend να τυλίγεται στις φλόγες.