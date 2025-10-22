Βουλή-Δήμας για τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: «Αυτονόητη πράξη που θα έπρεπε να ενώνει τον πολιτικό κόσμο» – Αίτημα των κομμάτων να προσέλθει ο Δένδιας

«Αυτονόητη πράξη για την προστασία του Μνημείου» χαρακτήρισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, την ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε «να ενώνει όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα», κατά την τοποθέτησή του στην έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής.

«Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ήρθε χθες στη Βουλή και υποστήριξε την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, έγινε αρκετά εκτεταμένη συζήτηση από όλες τις πτέρυγες στην Ολομέλεια και ακολουθεί η ονομαστική ψηφοφορία, κατά την οποία θα δούμε ποιοι θα την ψηφίσουμε», τόνισε ο Χρίστος Δήμας, ενώ κάλεσε όλους «να αναλάβουν τις ευθύνες τους» καθώς «δυστυχώς η ρύθμιση δεν θα ψηφιστεί από ένα τμήμα της Βουλής».

Ο παριστάμενος υπουργός κλήθηκε από εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να απαντήσει ποιος είναι τελικά υπουργός που θα εφαρμόσει τη ρύθμιση και ζήτησαν να προσέλθει στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας να εισηγηθεί τη διάταξη για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ως αρμόδιος.

Το ζήτημα έθεσε ο Δ. Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απευθύνθηκε προς την κυβερνητική πτέρυγα για να πει ότι «επειδή το επικοινωνιακό πυροτέχνημα της τροπολογίας έσκασε στα χέρια της κυβέρνησης» κι «επειδή δεν μπορεί να κρυφτεί η σαφής και βαθιά διαφοροποίηση του Μεγάρου Μαξίμου και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία είναι επικίνδυνη» και να ρωτήσει «ποια ώρα θα έρθει ο κ. Δένδιας να εισηγηθεί την τροπολογία του ενώπιον της Ολομέλειας;».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς, απευθύνθηκε προς τον παριστάμενο υπουργό Υποδομών για να τον ρωτήσει «αν η κυβέρνηση θα έχει υπουργό να εφαρμόσει τη διάταξη», ενώ επισήμανε πως παρότι ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν συνέβη τίποτα ανάμεσα στον ίδιο και τον κ. Δένδια, ο αρμόδιος υπουργός πρέπει να εμφανιστεί.

Η Πέτη Πέρκα, εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, υπογράμμισε ότι πρέπει να έρθει στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός επειδή «πρόκειται για μια πολύ σοβαρή και επαίσχυντη τροπολογία που πάει να κανονικοποιήσει την ακροδεξιά στροφή της ΝΔ».

Μηταράκης: Στην ονομαστική ψηφοφορία θα καταφανεί ότι και οι 156 βουλευτές της ΝΔ αποδέχονται και ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας

Απαντώντας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, τόνισε αρχικά ότι ο πρωθυπουργός ως παλαιός κοινοβουλευτικός βρίσκεται πολύ συχνά στη Βουλή για να υποστηρίξει νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, να κάνει ανακοινώσεις για σημαντικά ζητήματα ενώπιον του Σώματος και να συμμετάσχει σε προ ημερησίας συζητήσεις.

Όσον αφορά την τροπολογία, ο κ. Μηταράκης σημείωσε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός την παρουσίασε ξεκάθαρα στη Βουλή ως ο πλέον αρμόδιος και εξήγησε τη λογική βάση, της οποίας θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι αυτονόητη ρύθμιση. Επί του τυπικού θέματος, ανέφερε ότι είναι μια διάταξη, η οποία υποστηρίζεται από επτά συναρμόδιους υπουργούς και εξ αυτών τοποθετήθηκε ο κ. Φλωρίδης.

«Ως εκ τούτου δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κανένα διαδικαστικό θέμα, ενώ σε λίγο θα υπάρξει και ονομαστική ψηφοφορία, κατά την οποία θα καταφανεί ότι και οι 156 βουλευτές της ΝΔ αποδέχονται και ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας» είπε και κατέληξε επισημαίνοντας πως προφανώς τη ρύθμιση θα εφαρμόσουν τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας. Τέλος διέψευσε ότι υπάρχει ζήτημα διαφωνίας του κ. Δένδια επισημαίνοντας πως ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπέγραψε, εισηγήθηκε και κατέθεσε γραπτώς στην Ολομέλεια τη συγκεκριμένη τροπολογία.

Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί στις 17.00 με ονομαστική ψηφοφορία, κατόπιν αιτήματος του ΚΚΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ