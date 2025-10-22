Κυβέρνηση: Το κλίμα μετά την απουσία Δένδια από τη Βουλή και τα μηνύματα του Μεγάρου Μαξίμου

Προβληματίζει την κυβέρνηση η ηχηρή απουσία του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια από τη συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πιάστηκαν από την απουσία Δένδια και κατηγόρησαν τον Πρωθυπουργό ότι με την τροπολογία επιχειρεί να λύσει εσωκομματικά προβλήματα της ΝΔ. Μάλιστα προκλήθηκε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη όταν ο δεύτερος αναρωτήθηκε από τα έδρανα πού βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας.

«Ο κ. Δένδιας συνυπέγραψε την τροπολογία κ. Ανδρουλάκη, αν πιστεύετε ότι διαφωνούσε, φαντάζομαι ότι δεν θα τη συνυπέγραφε» απάντησε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη υποβάλλεται γιατί «θέλετε να τραβήξετε το αυτί του κ. Δένδια».

Ο υπουργός Άμυνας επέλεξε να μην βρεθεί στο κοινοβούλιο αλλά την ώρα της κόντρας Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη απέστειλε επιστολή, η οποία «διαβάζεται» με διαφορετικούς τρόπους από κυβέρνηση και αντιπολίτευση.

Από το Μέγαρο Μαξίμου απέρριπταν χθες τα περί διαφοροποίησης του υπουργού Άμυνας και ενδοκυβερνητικής κόντρας και παρέπεμπαν στις υπογραφές των επτά υπουργών στην τροπολογία συμπεριλαμβανομένου του Νίκου Δένδια.

Αντίθετα αρκετοί ερμηνεύουν τις κινήσεις Δένδια ως μία προσπάθεια να διαχωρίσει τη θέση του από την γραμμή της κυβέρνησης και να αποτελέσει εκφραστή του παραδοσιακού ακροατηρίου της ΝΔ.

Πάντως προκάλεσε έντονη συζήτηση στα «γαλάζια» έδρανα το γεγονός ότι ο Νίκος Δένδιας παρέστη σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία δίπλα στη Βουλή αλλά δεν μετέβη ούτε για λίγη ώρα στο κοινοβούλιο.

Αντίθετα επέλεξε με γραπτή δήλωση του να ξεκαθαρίσει ότι συμφωνεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι «ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων».

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα», σχολίασε ο Νίκος Δένδιας.

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

09:58 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Φοινικούντα: Νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία – Το βίντεο ντοκουμέντο που «καίει» τον φερόμενο συνεργό

Παρά το γεγονός, ότι έχουν περάσει 17 ημέρες από τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, συνεχίζετ...
09:24 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Γκρίνια στη ΝΔ για τον ανεξάρτητο βουλευτή που κάθεται στα «γαλάζια» έδρανα

Μια περίεργη συνήθεια είχε αποκτήσει ο ανεξάρτητος –πρώην «Σπαρτιάτης»– βουλευτής Κωνσταντίνος...
09:07 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στις 4 Νοεμβρίου θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου αναμένεται να περάσει την Τρίτη 4 Νοεμβρίου η Κίμπερλι Γκιλφ...
08:50 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης για Δένδια: Επικοινώνησα προσωπικά μαζί του, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη ρύθμιση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Στην τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο...
