Γάζα: Παλαιστίνιοι ξυλοκοπούνται και βασανίζονται από τη «Μονάδα Βέλος» της Χαμάς – Το βίντεο φρίκης που δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός

Σοκ προκαλούν τα βίντεο που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες από τη Γάζα, τα οποία αποτυπώνουν σκηνές απερίγραπτης βίας, με Παλαιστίνιους να υφίστανται βασανιστήρια και ακρωτηριασμούς από άνδρες που, σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές, ανήκουν στη Χαμάς.

Τα βίντεο φρίκης δείχνουν Παλαιστίνιους να υφίστανται βασανιστήρια, καθώς τους σπάνε τα πόδια με σιδερένιες ράβδους από άνδρες της Χαμάς. Σε υλικό που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X από τον ισραηλινό στρατό (IDF), το Ισραήλ υποστηρίζει ότι «στη Γάζα, το να μιλήσεις εναντίον της Χαμάς σου κοστίζει τη ζωή σου».

Στην ίδια ανάρτηση, οι IDF γράφουν: «Γνωρίστε τη Μονάδα Βέλος: τους σκληρούς εκτελεστές της Χαμάς που φιμώνουν όποιον τολμά να μιλήσει».

In Gaza, speaking out against Hamas costs you your life. Meet the Arrow Unit: Hamas’ brutal enforcers silencing anyone who dares to speak up. pic.twitter.com/KNX5osFvs9 — Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2025



Σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά αποσπάσματα, δύο άνδρες φαίνονται να σέρνονται στο έδαφος και να ξυλοκοπούνται άγρια από άτομα που, σύμφωνα με το Ισραήλ, είναι ένοπλοι και μασκοφόροι της Χαμάς. Ένας από τους άνδρες, με μαύρο σάκο στο κεφάλι και τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, φαίνεται να σφαδάζει καθώς οι επιτιθέμενοι τον χτυπούν με σιδερένιες ράβδους στα γόνατα με δύναμη.

Τα φρικτά αυτά πλάνα ήρθαν στο φως μόλις μία εβδομάδα μετά τη δημοσίευση άλλου αποτρόπαιου υλικού στο διαδίκτυο, το οποίο έδειχνε Παλαιστίνιους να εκτελούνται από τη Χαμάς. Στο βίντεο εκείνο, φαίνεται μια ομάδα ανδρών να γονατίζει στο έδαφος, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους, λίγο πριν την εκτέλεση.

Το βίντεο της εκτέλεσης έχει προκαλέσει ανησυχία σε διεθνείς παρατηρητές, καθώς ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη ειρηνευτικής συμφωνίας που είχε μεσολαβήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα κρεμόταν από μια κλωστή την Κυριακή, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα αεροπορικά πλήγματα στην περιοχή, ως απάντηση στη δολοφονία δύο Ισραηλινών στρατιωτών από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν αφού άνδρες της Χαμάς επιτέθηκαν σε Ισραηλινούς στρατιώτες που βρίσκονταν πίσω από την καθορισμένη «κίτρινη γραμμή ελέγχου» τουλάχιστον τρεις φορές. Η Χαμάς, ωστόσο, αρνήθηκε ότι έχει οποιαδήποτε ευθύνη.