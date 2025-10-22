Τροχαίο και κίνηση για… γερά νεύρα στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Αττική Οδός- κίνηση

Κίνηση για… γερά νεύρα στην Αττική Οδό έπειτα από τροχαίο που συνέβη νωρίτερα μετά τον κόμβο της Κηφισίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα για αρκετή ώρα οι δεξιές λωρίδες να παραμείνουν κλειστές.

Αυτή την ώρα τα εμπλεκόμενα οχήματα έχουν απομακρυνθεί, ωστόσο υπάρχουν ακόμα καθυστερήσεις 10- 15 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο της Κηφισίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τεστ δύναμης που μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο για ηπατική νόσο και άλλες ασθένειες

Το κόλπο για να ανοίγετε όλα τα βάζα χωρίς προσπάθεια

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα δοθούν και ποιοι θα δουν «φουσκωμένο» τον τραπεζικό λογαριασμό τους

Σούπερ μάρκετ: Πόσα βασικά καταναλωτικά προϊόντα μειώθηκαν -Ποιο είναι το κέρδος για τα νοικοκυριά

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες από ένα καθαριστήριο σε 17 δευτερόλεπτα

Google Photos: Επιτέλους αναβαθμίζεται το εργαλείο για τα κολάζ – Τι αλλάζει
περισσότερα
08:08 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Τρίκαλα: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 18χρονος που σκότωσε την μητέρα του – «Θα τα πω όλα, δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις»

Το κατώφλι του εισαγγελέα θα περάσει σήμερα (22/10) ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα την μητέρ...
07:54 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: Όσα είχε πει το 1994 στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» – Οι πολιτικές παρεμβάσεις, η γνωριμία με τον Χατζιδάκι και η ενασχόληση με τη μουσική

Για τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί από την πολιτική του παρέμβαση το ταραγμένο 1989, την ...
05:55 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Ρόδου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της...
03:30 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 24χρονος Τούρκος για την παράνομη μεταφορά μεταναστών – Ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά

Στη φυλακή οδηγήθηκε 24χρονος Τούρκος οδηγός φορτηγού, κατηγορούμενος για παράνομη μεταφορά επ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς