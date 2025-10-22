Τροχαίο και κίνηση για… γερά νεύρα στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

Κίνηση για… γερά νεύρα στην Αττική Οδό έπειτα από τροχαίο που συνέβη νωρίτερα μετά τον κόμβο της Κηφισίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα για αρκετή ώρα οι δεξιές λωρίδες να παραμείνουν κλειστές.

Αυτή την ώρα τα εμπλεκόμενα οχήματα έχουν απομακρυνθεί, ωστόσο υπάρχουν ακόμα καθυστερήσεις 10- 15 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο της Κηφισίας.