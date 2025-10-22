Οι αθλητικές μεταδόσεις 22/10/2025

Τα ματς για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/10/2025):

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΠΑΟΚ Σούπερ Καπ Χάντμπολ Γυναικών

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ολυμπιακός – Μπέβερεν CEV Champions League βόλεϊ

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίτας Βίλνιους – Προμηθέας FIBA Basketball Champions League

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Κιουταΐσι FIBA Europe Cup

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γαλατασαράι – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπιλμπάο – Καραμπάγκ UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime Μπουντούτσνοστ – Πανιώνιος Eurocup

20:30 Novasports 5HD Μπουργκ – Λιετκαμπέλις Eurocup

21:00 Novasports Start Τρέντο – Άνκαρα Eurocup

21:05 Novasports 4HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τσέλσι – Άγιαξ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νάπρεντακ – Ολυμπιακός CEV Champions League βόλεϊ

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μονακό – Τότεναμ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αταλάντα – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ UEFA Champions League

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους UEFA Champions League

